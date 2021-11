Der vierfache Emmy-Preisträger Eugene Levy ist nicht wirklich ein Freund des Reisens, doch Apple TV+ hat beschlossen, ihn trotzdem auf Reisen mitzunehmen. Das ist die Grundidee von „The Reluctant Traveler“, einer neuen Serie ohne Drehbuch, die Apple TV+ gestern angekündigt hat. Die Idee ist, Levys ausgeprägte Persönlichkeit mit verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt zusammenzubringen und zu sehen, wie er auf Fünf-Sterne-Erlebnisse in einigen berühmten Hotels reagiert.

„The Reluctant Traveler“ auf Apple TV+

Levy selbst wird als ausführender Produzent von „The Reluctant Traveler“ fungieren, zusammen mit David Brindley, der schon eine Vielzahl von ungeskripteten TV-Serien produziert hat, darunter mehrere Reiseserien. Für Levy ist dies jedoch das erste Mal, dass er sich als Moderator einer nicht selbst geschriebenen Serie betätigt.

Der Schauspieler arbeitet seit mehreren Jahren in Hollywood. Als langjähriger Comedy-Darsteller war Levy zuletzt Mitschöpfer und Hauptdarsteller in „Schitt’s Creek“. Seine Leistung brachte ihm zwei Emmy-Nominierungen als bester Schauspieler in einer Comedy-Serie ein, eine Auszeichnung, die er in der sechsten und letzten Staffel der Serie im Jahr 2020 gewann.

„The Reluctant Traveler“ ist nicht die erste Produktion im Dokumentarfilmstil, die von Apple TV+ auf den Weg gebracht wurde. So haben sich bereits Doku-Produktionen wie „Boys State – Let’s Talk Democracy“, „The Velvet Underground“ und „The Beastie Boys Story“ für Apple als sehr erfolgreich erwiesen.

Apple TV+ hat noch kein Veröffentlichungsdatum für „The Reluctant Traveler“ bekannt gegeben, doch hier ist die offizielle Zusammenfassung der Serie: