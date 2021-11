Mittlerweile dürfte sich herumgesprochen, dass Amazon Prime Video Das das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag im Live-Stream überträgt. Insgesamt 16 Spiele (zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde), inklusive der Highlights aller anderen Begegnungen des Dienstags, zeigt Amazon kostenlos für seine Prime-Kunden. Am heutigen Abend steht die nächste Partie an.

Prime Video: Bayern München – Benfica Lissabon im Live-Stream

Am heutigen Abend geht die Champions League in die nächste Runde. Das heutige Top-Spiel findet zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon statt. Die Partie startet um 21:00 Uhr. Die Vorberichterstattung startet bereits um 19.30 Uhr.

Seid ihr Amazon Prime-Kunde? So habt ihr direkt Zugriff. Seid ihr noch kein Prime-Kunden, so könnt ihr eine 30-tägige kostenlose Testphase zu Amazon Prime starten und die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon verfolgen. Den Live-Stream könnt ihr auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen.