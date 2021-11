LG hat eine neue Promotion aufgelegt und schenkt Besitzern eines LG Smart TVs drei Monate lang Apple TV+. Solltet ihr ein qualifiziertes Gerät besitzen und bislang Apple TV+ noch nicht ausprobiert haben, so habt ihr nun die Möglichkeit, den Video-Streaming-Dienst drei Monate gratis zu testen.

LG verschenkt 3 Monate Apple TV+ an Besitzer eines Smart TVs

Ab dem 15. November können Besitzer von LG Smart TVs in über 80 Ländern Apple TV+ in den ersten drei Monaten kostenlos genießen. Die Aktion gilt für alle kompatiblen 2016-2021, 8K und 4K LG Smart TV-Modelle und gilt für LG TV Besitzer, die sich bis zum 13. Februar 2022 für die Apple TV+-Aktion anmelden.

Das Angebot kann eingelöst werden, indem sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm im LG Content Store folgen oder auf das Apple TV+ Werbebanner im LG TV-Startmenü klicken.

Apple TV+ kann anschließend nicht nur auf dem LG Smart TV genutzt werden, sondern auch auf iPhone, iPad, AppleTV, Mac und vielen weiteren Endgeräten. Auf Apple TV+ laufen unter anderem Serien und Filme, wie z.B. Ted Lasso, The Morning Show, Foundation, Acapulco, Infiltration, Dickinson, SEE – Reich der Blinden, For All Mankind, Greyhound und viele mehr.