Netatmo nutzt den Start in den neuen Monat, um das Smart Home Portfolio zu erweitert. So hat das französische Unternehmen am heutigen Tag um ein weiteres Sicherheitsprodukt ergänzt. Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo misst den Kohlenmonoxidgehalt in verschiedenen Räumen des Hauses in Echtzeit.

Netatmo kündigt HomeKit-Kohlenmonoxidmelder an

Netatmo hat einen Smarten Kohlenmonoxidmelder vorgestellt, der den Kohlenmonoxidgehalt in verschiedenen Räumen des Hauses in Echtzeit misst. Wenn Kohlenmonoxid festgestellt wird, warnt der Melder die Nutzer mit einem 85-dB-lauten Alarm, damit diese ihre Wohnräume umgehend verlassen und Hilfe rufen können.

Solltet ihr nicht zu Hause sein, sendet der Smarte Kohlenmonoxidmelder eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, damit ihr schnell handeln und für die Sicherheit der Bewohner sorgen könnt.

10 Jahre Akkulaufzeit

Dank seiner langlebigen Batterieleistung hält der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo über zehn Jahre lang, ohne dass ihr euch Gedanken über seine Funktionstüchtigkeit machen muss. Am Ende seiner Lebensdauer erhaltet ihr ebenfalls eine Push-Benachrichtigung auf euer Smartphone.

Es wird empfohlen, jeden Kohlenmonoxidmelder nach zehn Jahren auszutauschen, da sich der Erkennungssensor mit der Zeit abnutzt.

Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo verfügt über eine Selbsttestfunktion, die den Zustand des Kohlenmonoxidmeldersensors, der Batterie und der WLAN-Verbindung kontrolliert. So kann sich der Benutzer beruhigt auf den Melder verlassen, da er informiert wird, sobald ein Problem erkannt wird. Außerdem bietet er eine Alarmtestfunktion, mit der das ordnungsgemäße Funktionieren des 85-dB-Alarms überprüft werden kann. Das sollte mindestens einmal pro Jahr geschehen.

Kohlenmonoxid ist in der Tat gefährlich, denn es ist ein geruchloses, unsichtbares und nicht reizendes Gas, das von schlecht installierten oder schlecht funktionierenden Brennstoffgeräten freigesetzt werden kann, die nicht jährlich überprüft werden. Es wird grundsätzlich empfohlen, in jedem Raum mit Brennstoffgerät, wie Heizkessel, Kamin, Ofen oder Gasherd, einen Kohlenmonoxidmelder zu installieren.

Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo wird zum Preis von 99,99 Euro verkauft. Weitere kosten kommen nicht auf euch zu. Das Gerät kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferung erfolgt zum 16. November.