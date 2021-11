Mehrere Jahre arbeite Apple TV+ mit der NBA-Legende Kevin Durant zusammen, um das Sport-Drama „Swagger“ auf den Streaming-Dienst zu bringen. Nachdem die Serie nun auf Apple TV+ angelaufen ist, gibt es mit dem Clip „Swagger- First Look“ einen näheren Einblick.

Apple TV+ veröffentlicht „Swagger- First Look“

Ende letzter Woche startete das Basketball-Drama „Swagger“ exklusiv auf Apple TV+. Inspiriert von Durants Erfahrungen erforscht „Swagger“ die Welt des Jugendbasketballs und die Spieler, ihre Familien sowie Trainer, die auf dem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz, Opportunismus und Korruption gehen. „Swagger“ stammt von Thirty Five Ventures, Imagine Television Studios, CBS Studios und Undisputed Cinema.

In dem eingebundenen Clip hört ihr von den ausführenden Produzenten Kevin Durant, Reggie Rock Bythewood und Brian Grazer, was es brauchte, um eine Show über die unversöhnliche Welt des Jugendbasketballs in Amerika zu machen.