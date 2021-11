Immer mal wieder hat die Deutsche Telekom in den letzten Jahren ihren Kunden Datenvolumen geschenkt. Nachdem das Unternehmen in dieser Angelegenheit eine Sommerpause einlegte, gibt es mittlerweile wieder das 500MB Geschenk.

Telekom schenkt Mobilfunkkunden 500MB Datenvolumen [November 2021]

Nachdem die 500MB Aktion der Telekom während der Sommermonate eingestellt wurde, feierte diese im Oktobe ihr Comeback. Das Ganze setzt sich nun im November fort. Der Weg zu den 500MB führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

Telekom: Vertrag verlängern und 120 Euro

Wenn ihr schon bei der Deutschen Telekom sind, dann haben wir noch einen kurzen Tipp für euch. Nur noch bis zum 23.11.2021 erhalten Kunden, die online eine Vertragsverlängerung um 24 Monate durchführen und gleichzeitig in einen höherwertigen Tarif wechseln (d. h. Wechsel von MagentaMobil S zu MagentaMobil M oder MagentaMobil M zu MagentaMobil L oder MagentaMobil L zu MagentaMobil XL) in den ersten 12 Monaten eine Grundpreisreduktion in Höhe von 10 Euro pro Monat.