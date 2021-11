Ein neuer Monat geht oftmals mit neuen Aktionen bei den Mobilfunkanbietern einher. Zum Start in den November hat Vodafone eine neue Aktion aufgelegt und schenkt euch 6 Monate lang die Grundgebühr auf die Red- und Young-Mobilfunktarife. So spart ihr je nach Tarif bis zu 360 Euro. Der Rabatt gilt übrigens bei den SIM-only Tarifen sowie in Kombination mit einem Smartphone.

Vodafone: bis zu 360 Euro Rabatt auf Mobilfunktarife

Denkt ihr derzeit über einen neuen Mobilfunktarif bzw. über einen neuen Handytarif in Kombination mit einem Smartphone nach? Dann können wir euch nur empfehlen, Vodafone in die engere Auswahl mit einzubeziehen. Das Düsseldorfer Unternehmen schenkt euch 6 Monate lang die Grundgebühr. Dies gilt sowohl für die Red-Tarife als auch für die Young-Tarife. Zudem spielt es keine Rolle, ob ihr euch für einen SIM-only Tarif entscheidet, oder das Ganze mit einem Smartphone kombiniert. Hier denken wir unter anderem an die neuen iPhone 13 und iPhone 13 Pro Modelle.

Wir blicken exemplarisch auf den Vodafone Red S Tarif. Dieser bietet euch 10 Datenvolumen (4G und 5G), eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat, EU-Roaming und GigaDepot (ungenutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat nehmen). Darüberhinaus könnt ihr euch für einen kostenlosen Pass (Chat, Social, Music oder Video) entscheiden und mit diesem verschiedene Apps nutzen, ohne dass euer Datenvolumen verbraucht wird.

Normalerweise kostete der Vodafone Red S monatlich 39,99 Euro. Allerdings zahlt ihr im Rahmen dieser Promo im ersten halben Jahr nur 0 Euro. Erst ab dem 7. Monat werden die 39,99 Euro fällig. Darauf ergibt sich während der Mindestvertragslaufzeit ein Effektivpreis von 29,99 Euro monatlich. Die Aktion gilt für den Red XS, Red S, Red M, Red L, Young XS, Young S, Young M und Young L.