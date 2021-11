Apple ist der „First Movers Coalition“ beigetreten, einer Initiative der US-Regierung und des Weltwirtschaftsforums (WEF). Die Initiative will bestimmte Klimaziele erreichen, indem die Kohlendioxidemissionen gesenkt und das Umweltbewusstsein gestärkt wird. Damit bestätigt Apple seine eigene Zielsetzung, bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen zu werden.

In einem Twitter-Post kündigte Lisa Jackson, Apples Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen, ihre Teilnahme an der COP26 in Glasgow an. Sie erklärte, dass Apple Teil der „First Movers Coalition“ ist und dabei helfen wird, „neue Technologien zur Dekarbonisierung zu beschleunigen“.

We must each do our part to protect the planet. Apple is joining @POTUS ⁦@ClimateEnvoy⁩ @wef & our partners at #COP26 as part of the First Movers Coalition to help accelerate new decarbonization technologies. 🌎 pic.twitter.com/TOLjbSGbob

— Lisa P. Jackson (@lisapjackson) November 2, 2021