Apple Fitness+ startet in Deutschland. Doch nicht nur hierzulande, in insgesamt 15 weiteren Ländern ist der Service ab heute verfügbar. Auch Apple One Premium feiert heute seinen offiziellen Start.

Apple Fitness+ ist in Deutschland gestartet

Im Laufe der vergangenen Woche kündigt Apple an, dass am heutigen Mittwoch (03. November 2021) sowohl Apple Fitness+ als auch Apple One Premium in Deutschland erhältlich sein werden. Apple One Premium legte einen Frühstart für Bestandskunden hin (bereits seit Montag buchbar) und kann ab sofort auch von Neukunden gebucht werden. Parallel dazu hat Apple vor wenigen Augenblicken auch den Schalter für Apple Fitness+ umgelegt.

Apple Fitness+ ist das erste Fitnesserlebnis rund um die Apple Watch. Es bringt Studiotrainings und geführte Meditationen auf iPhone, iPad und Apple TV. Fitness+ integriert auf intelligente und reibungslose Weise die wichtigsten Trainingsdaten, die ihr von der Apple Watch kennt, um ein personalisiertes und intensives Erlebnis zu schaffen, das man überall und jederzeit absolvieren kann, wenn es am besten passt.

Apple bewirbt den Service unter anderem wie folgt

Fitness+ überträgt auf intelligente und nahtlose Weise die wichtigsten Trainingsdaten, die Anwender:innen von der Apple Watch kennen, direkt auf iPhone, iPad und Apple TV. So entsteht ein personalisiertes und intensives Trainingserlebnis, das man überall und jederzeit absolvieren kann — ob zu Hause, im Freien oder im Hotelzimmer auf Reisen. In wichtigen Momenten des Trainings werden persönliche Messwerte von der Apple Watch auf dem Screen animiert. Wenn beispielsweise der:die Trainer:in sagt, dass die Herzfrequenz gecheckt werden soll, werden die Herzfrequenzdaten hervorgehoben; während anstrengender Intervalle startet ein Countdown, um Nutzer:innen zu motivieren bis zur letzten Sekunde durchzuhalten; und wenn man die Aktivitätsringe schließt, erscheint auf dem Trainingsscreen ein Feuerwerk. Es stehen elf verschiedene Trainingsarten unterschiedlicher Dauer zur Verfügung, darunter: Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Kraft, Yoga, Tanzen, Core, Radfahren, Pilates, Laufband (zum Rennen und Gehen), Rudern und Achtsames Cooldown. Für alle, die sich gerne mit anderen messen, gibt es für die Trainings HIIT, Laufband, Radfahren und Rudern eine optionale Vergleichsanzeige, die in Echtzeit angibt, wie die Leistung des:r Anwenders:in im Vergleich zu anderen ist, die dasselbe Training bereits absolviert haben. Alle Workouts haben auch eine:n Fitness+ Trainer:in, der:die Anpassungen vormacht, sodass man – unabhängig von den Fähigkeiten – zu jeder Zeit folgen kann. Die Trainings werden mit Musik von einigen der besten Künstler:innen der heutigen Zeit begleitet und sollen Nutzer:innen von Anfang bis zum Schluss motivieren, egal ob das Training fünf oder 45 Minuten dauert. Apple Music Abonnent:innen können ihre Lieblingsmusik aus den Fitness+ Trainings auch ganz einfach speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anhören, sei es während eines Trainings oder anderweitig. Vor einem Workout oder einer Meditation können Anwender:innen mithilfe des intuitiven Filters Art des Workouts, Trainer:in, Zeit, Musik oder benötigtes Equipment nach persönlichen Vorlieben auswählen.

Neben den reinen Trainings werden auch Meditationen und „Zeit fürs Gehen“ angeboten. Mit Fitness+ könnt ihr euch auch mit „Zeit fürs Gehen“ mehr bewegen – ein inspirierendes Audioerlebnis auf der Apple Watch, das motiviert aktiv zu werden und häufiger zu gehen und von den Vorteilen einer der gesündesten Aktivitäten überhaupt zu profitieren. Jede Zeit fürs Gehen-Folge, die zwischen 25 und 40 Minuten dauern, lädt euch dazu ein, mit einflussreichen und interessanten Menschen spazieren zu gehen, während diese Geschichten, Fotos und Musik mit einem teilen.

Sowohl in neuen als auch in bestehenden Märkten ist Fitness+ auf Englisch mit Untertiteln in brasilianischem Portugiesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch verfügbar. Neben Deutschland startet der Service heute auch in Brasilien, Frankreich, Indonesien, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien und Vereinigte Arabischen Emirate.

Fitness+ ist als Abonnement für 9,99 Euro pro Monat oder für 79,99 Euro pro Jahr erhältlich. Fitness+ ist im Apple One Premium Abonnement enthalten, das hierzulande auch Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 2 TB Speicherplatz für 28,95 Euro pro Monat bietet und von sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden kann.

Beim Kauf einer Apple Watch Series 3 oder neuer sind drei Monate Apple Fitness+ enthalten und bestehende Apple Watch Nutzer erhalten einen Gratis-Monat Fitness+. Um die neuesten Funktionen nutzen zu können, muss Fitness+ mit einer Apple Watch Series 3 oder neuer mit watchOS 8.1, gekoppelt mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 15.1, einem iPad mit iPadOS 15.1 oder Apple TV 4K oder Apple TV HD mit tvOS 15.1 verwendet werden.

Hinweis: Bittet beachtet, dass es etwas dauern kann, bis euch Apple Fitness+ in der Fitness-App angezeigt wird. Manchmal kann es helfen, die App vollständig zu schließen und neu zu öffnen.