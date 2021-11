Ende Oktober kündigte Apple an, dass am heutigen Mittwoch (03. November 2021) sowohl Apple One Premium als auch Apple Fitness+ bei uns in Deutchland starten werden. Vor wenigen Augenblicken hat das Unternehmen den Schalter umgelegt und nicht nur Apple Fitness+, sondern auch Apple One Premium hierzulande freigeschaltet. Bittet beachtet, dass es etwas dauern kann, bis euch Apple One Premium in den iCloud-Einstellungen sowie Apple Fitness+ in der Fitness-App angezeigt werden.

Apple One Premium startet für alle Anwender in Deutschland

Warum auch immer hat Apple One Premium einen Frühstart hingelegt und kann von Apple One Bestandskunden (Einzelperson und Familie) bereits seit zwei Tagen gebucht werden. Ab sofort lässt sich Apple One Premium von allen Nutzern in Deutschland buchen.

Apple One Premium, das Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB Speicherplatz mit iCloud+ bietet, ist ab sofort nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brasilien, Frankreich, Indonesien, Irland, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar. Zuvor startete das Abo bereits in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA. Ihr könnt diese Services auf euren Apple Geräten nutzen, darunter iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch und Apple TV sowie auf beliebten Smart-TVs, intelligenten Lautsprechern und Spielekonsolen.

Apple One Premium beinhaltet

Apple Music Familie

Apple TV+

Apple Arcade

Apple Fitness+

iCloud+

Mit der Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder mit ihren eigenen Accounts, Einstellungen und Speicherplatz auf alle enthaltenen Services zugreifen.

Apple One Premium kostet 28,95 Euro pro Monat. Apple One Einzelperson (Music, TV+, Arcade, iCloud 50GB) schlägt mit 14,95 Euro zu buche und Apple One Familie (Music, TV+, Arcade und iCloud 200GB) kostet 19,95 Euro.