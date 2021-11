Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis diesen Freitag der neue Tom Hanks Film „Finch“ exklusiv auf Apple TV+ starten wird. Vorab gibt es nun ein First-Look-Video, welches uns einen näheren Einblick in den Apple Original Film gibt.

Apple TV+ veröffentlicht „Finch – First Look“

Diesen Freitag (05. November 2021) startet der neue Tom Hanks Film „Finch“ auf Apple TV+. In „Finch“ begleiten wir einen Mann, einen Roboter und einen Hund, die eine ungewöhnliche Familie bilden. Tom Hanks spielt die Rolle von Finch, einem Roboter-Ingenieur, der seit einem Jahrzehnt in einem unterirdischen Bunker lebt, nachdem er einer der wenigen Überlebenden eines „katastrophalen Sonnenereignisses“ war, das die Welt in ein Ödland verwandelt hat.

Finch erschafft den Roboter (Caleb Landry Jones), der später auf seinen Hund Goodyear aufpassen soll. Das Trio wird sich auf eine „gefahrvolle Reise in einen trostlosen amerikanischen Westen“ begeben, während Finch die Freude am Leben entdeckt. Der Film wurde von Miguel Sapochnik gedreht, der einige der erfolgreichsten Episoden von „Game of Thrones“ inszeniert hat.

Mit dem First-Look-Video Lernt ihr Finch kennen, einen Mann, der seine unkonventionelle Familie auf die Reise zu Hoffnung und Menschlichkeit mitnimmt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Finch ist übrigens nicht der erste Film von Tom Hanks auf Apple TV+. „Greyhound“ startete im vergangenen Jahr und ist der bisher meistgesehene Film von Apple und erhielt eine Oscar-Nominierung für den besten Ton.