Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die neue Comedy-Serie „High Desert“ angekündigt hat. Seitdem ist es ziemlich ruhig um die Serie geworden. Nun gibt es zumindest ein paar weitere Appetithäppchen zu „High Desert“. Wie bekannt werden, stoßen Matt Dillon und Bernadette Peters zur Besetzung.

Matt Dillon und Bernadette Peters spielen bei „High Desert“ mit

Apple baut die Besetzung der kommenden Apple TV+ Comedy-Serie „High Desert“ aus. Wie nun bekannt wird, sind Matt Dillon, Bernadette Peters und Christine Taylor dem Projekt beigetreten.

„High Desert“ folgt Peggy (Patricia Arquette), einer ehemaligen Süchtigen, die nach dem Tod ihrer geliebten Mutter, mit der sie in der kleinen Wüstenstadt Yucca Valley in Kalifornien lebte, einen Neuanfang beschließt und die lebensverändernde Entscheidung trifft Privatdetektiv zu werden.

Nach monatelanger Entwicklung kommt die Besetzung der Show zusammen mit Matt Dillon („Crash“), Bernadette Peters („Mozart in the Jungle“), Christine Taylor („Zoolander“), Rupert Friend („Homeland“, „Death of Stalin“), Brad Garrett („Everybody Loves Raymond“) und Weruche Opia („I May Destroy You“) werden neben Arquette die Hauptrolle spielen, so Variety.