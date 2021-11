Apple TV+ hat den neuen originalen neunteiligen Podcast „Hooked“ vorgestellt, der die wahre Geschichte von Tony Hathaway erforscht, dessen Sucht nach gesetzlich verschriebenen Opioiden ihn von einem Top-Ingenieur zu einem der produktivsten Bankräuber in der amerikanischen Geschichte machte.

Apple TV+ Original Podcast „Hooked“ ist gestartet

Moderiert vom Journalisten und Gründer von Campside Media, Josh Dean („Chameleon: The Hollywood Con Queen“, „The Clearing“) und mit Interviews, die über drei Jahre mit Hathaway, seiner Familie, den Strafverfolgungsbehörden und anderen, die an dieser bemerkenswerten Geschichte „Hooked“ beteiligt waren, geführt wurden, befasst sich mit den verheerenden Auswirkungen der Opioid-Epidemie, die durch die Linse des bemerkenswerten Abstiegs eines Mannes in Sucht und Kriminalität erzählt wird.

Die ersten drei Folgen sind ab sofort auf Apple Podcasts verfügbar- Wöchentlich erscheinen neuen Episoden.