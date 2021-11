Auch wenn wir kalendarisch den Winter noch n nicht erreicht haben, hat der Mobilfunkanbieter Congstar seine Winteraktion gestartet. Es gibt mehr Datenmvolumen sowie LTE 50 für die Allnet Flat M und L.

Congstar startet Winteraktion

Zum Start in den November stattet der Kölner Mobilfunkanbieter congstar die Allnet Flat M und die Allnet Flat L mit mehr Daten und LTE 50 aus – das heißt unter anderem doppelt so schnell surfen ohne Zusatzkosten. Zudem kann die Video-Option Disney+ bei erstmaliger Buchung mit den Aktionstarifen und weiteren Postpaid-Tarifen in den ersten drei Monaten (statt einen Monat) kostenlos genutzt werden.

Bei der neuen congstar Winteraktion profitiert ihr im Zeitraum vom 3. November 2021 bis zum 12. Januar 2022 bei Online-Buchung auf congstar.de von den optimierten Konditionen. Beide Tarife sind sowohl in der Laufzeit- als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante buchbar. Der einmalige Bereitstellungspreis entfällt. Die congstar Allnet Flat M kostet bei Buchung im Aktionszeitraum 22 Euro pro Monat und umfasst 15 GB (statt 10 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 und Telefonie- sowie SMS-Flat, die congstar Allnet Flat L gibt es für 33 Euro pro Monat und mit 22 GB (statt 15 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 und Telefonie- sowie SMS-Flat.

congstar Allnet Flat M

15 GB Datenvolumen (anstatt 10 GB)

Surfen im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 22 Euro im Monat

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Bereitstellungspreis entfällt im Aktionszeitraum

Hier geht es direkt zur Allnet Flat M

congstar Allnet Flat L