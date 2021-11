Nach der Ankündigung im letzten Monat sind die AirPods 3 nun endlich da. Die neue Generation der kabellosen Ohrhörer kommt mit Funktionen wie Spatial Audio sowie Adaptive EQ und einem neuen Design, das von den AirPods Pro inspiriert wurde. Doch während das äußere Design ähnlich ist, sieht es im Inneren ganz anders aus, wie ein neuer Teardown von 52audio zeigt.

AirPods 3 im Teardown

Der auf Kopfhörer spezialisierte YouTube-Kanal 52audio hat Apples AirPods der dritten Generation auseinandergenommen, um uns zu zeigen, was sich im Inneren befindet. Wie erwartet, ist das Zerlegen der AirPods 3 nicht gerade einfach, da die meisten Teile zusammengeklebt sind. Damit dürfte es nur sehr schwer möglich sein, die Ohrhörer zu reparieren.

Beim Betrachten des neuen AirPods 3-Ladecase fällt ein neuer Satz Magnete auf, mit denen das Gehäuse am MagSafe-Ladegerät befestigt wird. Das Case verfügt außerdem über ein Graphit-Wärmepolster, um Probleme durch Erhitzung zu vermeiden, zusätzlich zum Lightning-Anschluss, dem Logic Board und einem 345mAh-Akku. Interessanterweise hat das Ladecase der AirPods Pro zwei separate kleine interne Akkus, während das Gehäuse der AirPods 3 nur einen großen Akku besitzt.

Neu Apple AirPods (3. Generation) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Apple AirPods Pro mit MagsSafe Ladecase (2021) Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren

Was die AirPods 3 selbst betrifft, so verfügt jeder Ohrhörer über einen neuen Hauterkennungssensor, der intelligent genug ist, um sich nicht von anderen Oberflächen täuschen zu lassen – ein Novum in der AirPods-Familie. Alle Komponenten sind über ein FPC-Kabel mit einem kleinen Akku verbunden. Der interne Akku der AirPods 3 hat eine Kapazität von 0,133Wh.