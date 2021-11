Vodafone bietet euch verschiedene Prepaid-Tarife an. Ab sofort offeriert das Düsseldorfer Unternehmen mit dem CallYa Digital Light eine abgespeckt Version des CallYa Digital an. Diejenigen, die nur 7,5GB anstatt 15GB Datenvolumen benötigen und gleichzeitig ein paar Euros sparen möchten, greifen zum neuen CallYa Digital Light.

Vodafone bietet neuen CallYa Digital Light an

Voda­fone hat mit dem CallYa Digital Light einen neuen Prepaid-Tarif gestartet. Dieser kann ab sofort über die Vodafone Webseite gebucht werden.

In den letzten Monaten haben wir euch mehrfach auf den in unseren Augen attraktiven Vodafone CallYa Digital aufmerksam gemacht. Natürlich kann es sein, dass ihr die 15Gb Datenvolumen nicht benötigt und stattdessen ein paar Euros sparen möchtet. Genau an diese Stelle tritt der neue CallYa Digital Light. Ihr erhaltet 7,5Gb Datenvolumen und spart im Vergleich zum CallYa Digital 5 Euro.

Der Vodafone CallYa Digital Light bietet ein eine Allnet-Flat mit Telefon-Flat und SMS-Flat, EU-Roaming sowie 7,5 GB Datenvolumen (4G / LTE Max). Wenn ihr eure Rufnummer mit zu Vodafone nehme, erhaltet ihr 10 Euro geschenkt. Der Vodafone CallYa Digital Light kostet euch 15 Euro alle vier Wochen.