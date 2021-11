Bei der diesjährigen Neuauflage der Apple Watch wurde das Display nochmal deutlich näher zu den Rändern gezogen, was mehr Bildschirminhalte und ein größeres Benutzerinterface erlaubt. Die meisten sonstigen neuen Features bringt dieses Jahr watchOS 8. In einem Interview mit Independent sprachen Alan Dye und Stan Ng von Apple über das neue Design und erklären bei der Gelegenheit, wie watchOS optimiert wurde, um die Vorteile des größeren Displays zu nutzen.

Apple Watch Series 7 und watchOS 8

Alan Dye ist Apples Vice President of Interface Design, während Stan Ng der Vice President of Product Marketing des Unternehmens ist. Ng erklärte in dem Interview, dass der wichtigste Aspekt für Apple darin bestand, das Display der Apple Watch Series 7 größer zu machen, ohne dabei andere Aspekte der Smartwatch zu beeinträchtigen:

„Die Größe begrenzt die Menge an Informationen, die angezeigt werden können, und deshalb zählt jedes einzelne Pixel“, so Ng. „Das überarbeitete Display der Series 7 ist eine große technische Innovation. Die Vergrößerung des Displays ist ein enormer Vorteil für die Nutzer, aber nur, wenn dadurch keine anderen Aspekte des Nutzererlebnisses beeinträchtigt werden, wie z. B. Komfort, Ästhetik, Akkulaufzeit oder Bandkompatibilität.“ Wir haben dies erreicht, indem wir den Touchsensor in das OLED-Panel integriert haben, so dass die Höhe des Produkts selbst gleich geblieben ist. So konnten wir den sichtbaren Bereich erweitern, ohne die Gesamtgröße des Gehäuses wesentlich zu vergrößern.“

Dye erklärte weiter, dass es Apples Ziel war, die Vorteile des größeren Displays zu nutzen, um das watchOS-Erlebnis „klarer und zugänglicher“ zu machen:

„Wir wussten, dass dies eine Gelegenheit war, das Design der gesamten Erfahrung zu optimieren. Also haben wir in den letzten Jahren jedes Element überdacht und überarbeitet und Hunderte von wirklich kleinen, aber unserer Meinung nach wichtigen und wirkungsvollen Änderungen vorgenommen, um die Benutzeroberfläche mit dem neuen Display-Design in Einklang zu bringen und die Nutzung noch einfacher zu gestalten.“

Dies zeigte sich unter anderem darin, dass zum ersten Mal eine QWERTY- bzw. QWERTZ-Tastatur auf dem Bildschirm einer Apple Watch zu finden ist: