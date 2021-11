Bei o2 erhaltet ihr derzeit das iPhone 13 und iPhone 13 Pro im Unlimited Max zum Preis des Free M Boost. Solltet ihr derzeit über ein iPhone 13 (Pro) bei o2 nachdenken, so nehmt den Tarif o2 Unlimited Max in jedem Fall in die nähere Auswahl.

o2: iPhone 13 (Pro) im Unlimited Max zum Preis des Free M Boost

Egal, ob ihr euch für das iPhone 13 oder das iPhone 13 Pro in Kombination mit dem o2 Unlimited Max entscheidet, die Zuzahlung für das iPhone beträgt nur 1 Euro.

Blicken wir etwas detaillierte auf den bzw. die Tarife. Der o2 Free M Boost bietet euch unter anderem eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat, EU-Roaming und 40GB Datenvolumen (4G und 5G). Der o2 Unlimited Max bietet euch ebenso eine Allnet-Flat mit Telefon-Flat und SMS-Flat sowie EU-Roaming. In diesem Tarif erhaltet ihr allerdings unbegrenztes Datenvolumen mit maximal 500MBit/s (4G und 5G).

100 Euro Wechselbonus

Bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free Tarif mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags, erhaltet ihr einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro. Der Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 € auf die Grundgebühr gewährt.