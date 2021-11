Das Designbüro LoveFrom von Apples ehemaligem Design-Chef Jony Ive hat einen besonderen Preis geschaffen, der an Unternehmen verliehen werden soll, die führend in der Schaffung nachhaltiger Märkte sind.

Das von LoveFrom entworfene „Terra Carta Seal“ wurde in Zusammenarbeit mit der Sustainable Markets Initiative unter der Leitung von Prince Charles hergestellt. Die Terra Carta ist eine Charta, die Unternehmen einen Fahrplan bietet, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen, indem sie die Kraft der Natur nutzen.

Das Terra Carta-Siegel von Ive soll die Terra Carta-Werte verkörpern, was die Wiedervereinigung von „Menschen und Planeten durch die Übertragung grundlegender Rechte und Werte an die Natur“ beinhaltet. Das Design umfasst Eichenblätter, Eicheln, Farne, Magnolienblüten und Phlox sowie verschiedene Vögel, Schmetterlinge und Bienen. Beim Schriftzug setzt LoveFrom auf eine spezielle für diesen Zweck entwickelte Schriftart.

„Wir haben die ganze Zeit damit verbracht, eine Schriftart zu entwickeln, die wir für unsere Identität verwenden würden: Wir wollten kein Logo, wir wollten etwas viel Bescheideneres, eher einem Dialog“, sagt Ive über die Entwicklung der LoveFrom Serif, inspiriert von John Baskervilles Buchstabenformen und basierend auf Studien seiner ursprünglichen Stempel und Matrizen. „Wir dachten, wir würden diese Schrift für unsere Freunde verwenden. Wir konnten uns keinen besseren Weg vorstellen, um die ein paar Jahre Arbeit rund um die Terra Carta zu nutzen, und ich denke, sie funktioniert wirklich ganz gut. Sie können sehen, die Typografie ist klar im Mittelpunkt des Siegels, aber ich war verführt von der sanften, leicht anarchischen Dominanz der natürlichen Bezüge.“

Weiter gab Ive zu verstehen, dass er bei LoveFrom genau so entwirft, wie er es bei Apple getant hat.

„Seit Jahrzehnten beschäftigte ich mich bei Apple unter anderem mit der Idee, dass wir uns mit unserem Denken verantwortlich machen, wenn wir Disziplin in unserer Denkpraxis haben, und das Ergebnis ist, dass wir bei unserer Umsetzung leicht sein können. Dies ist wirklich so geworden, ein zentraler Teil der Art und Weise, wie wir Probleme sehen und wie wir praktizieren.“

L’Oreal, Siemens Energy und AstraZeneca sind übrigens die ersten Unternehmen, die das Terra Carta-Siegel für ihr Engagement für beschleunigte Maßnahmen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C bis 2050 erhalten haben.

(via Wallpaper)