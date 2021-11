Mit dem Black Friday steht Ende dieses Monats ein spannendes Shopping-Erlebnis an. Zahlreiche Händler und Unternehmen drehen an der Preisschraube und reduzieren die Preise. Der namhafte Cloud-Anbieter pCloud ist auch in diesem Jahr mit von der Partie und hat nun im Vorfeld ein spannendes Gewinnspiel aufgelegt. Insgesamt zwei Gewinne stehen im Fokus. Ihr habt die Möglichkeit, ein iPhone 13 Pro + 2TB pCloud Lifetime sowie ein Samsung S21 Ultra + 2TB pCLoud Lifetime zu gewinnen.

pCloud Gewinnspiel: iPhone 13 Pro + 2TB Lifetime-Speicher gewinnen

pCloud rührt im Vorfeld des Black Friday 2021 ordentlich die Werbetrommel und bietet Interessenten die Möglichkeit ein iPhone 13 Pro und ein Samsung S21 Ultra zu gewinnen (jeweils in Kombination mit 2 TB pCloud Lifetime-Speicher). Das Ganze läuft unter dem Motto „Exklusiver Black Friday. pCLoud größter Verkauf des Jahres steht bevor! Seien Sie unter den Ersten, die während unseres Black Friday Verkaufs einkaufen und erhalten Sie die Möglichkeit das iPhone 13 Pro Max oder das Samsung S21 Ultra zu gewinnen!“

Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich die pCloud Promo-Webseite aufrufen und euch mit eurem Namen und euerer E-Mail-Adresse registrieren.

Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Werbeaktion, die von der pCloud AG organisiert und durchgeführt wird und am 02.12.2021 endet. Die Preise werden nach dem Zufallsprinzip unter den Teilnehmern verlost.

Bei pCloud handelt es sich um ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen. pCloud bietet mit seiner Lösung eine beeindruckende Liste von Funktionen zu einem Preis, der den Dienst zu einer attraktiven Wahl macht. Mit mehr als 12 Millionen Nutzern liegt pCloud zwar hinter den großen Plattformen zurück, findet jedoch immer mehr Zuspruch auf den Markt. Einen besonders großen Wert legt pCLoud auf die Themen Sicherheit und Verschlüsselung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und befolgt die Schweizer Gesetze, die besonders streng sind, wenn es um die Daten einer Person geht. In Bezug auf die Sicherheit werden alle Dateiübertragungen über einen TLS/SSL-verschlüsselten Kanal durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Daten sicher transportiert werden.