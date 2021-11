Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis wir den Black Friday 2021 „feiern“ können. Am 26. November ist es soweit und zahlreiche Händler werden die Gunst der Stunde nutzen, um die Preise purzeln zu lassen. Auch Amazon ist diese Jahr wieder mit von der Partie. Allerdings müsst ihr nicht erst bis Ende November warten. Vorab gibt es die „Frühe Black Friday Angebote“. Diese starten in Kürze. Darüberhinaus hat der Online Händler bereits jetzt schon ein paar heiße Deals aufgelegt. So gibt es die Fire TV Sticks ab 16,99 Euro.

„Frühe Black Friday Angebote“ ab Montag

Bevor Amazon bei den Black Friday Angeboten ab Ende November so richtig durchstartet, gibt es ab Montag (08. November 20219 vorab die „Frühe Black Friday Angebote“. Welche Deals der Online Händler ab Montag auflegen wird, ist allerdings nicht bekannt.

Fire TV Sticks ab 16,99 Euro

Bei den Fire TV Sticks hat Amazon bereits kräftig an der Preisschraube gedreht und die einzelnen Modelle im Preis gesenkt.

Angebot Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) |... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Drücken und Alexa fragen – Suchen und starten Sie Serien über unterschiedliche Apps ganz einfach...

Angebot Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich zu...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Sendungen...

Angebot Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Amazon Musik Unlimited 3 Monate kostenlos

Bei Amazon läuft derzeit ein Deal, bei dem ihr Amazon Music Unlimited 3 Monate kostenlos erhaltet. So könnt ihr ohne Risiko in den Musik-Streaming-Dienst hinein schnuppern. Sollte euch der Service aus welchen Gründen auch immer nicht zusagen, so könnt ihr zum Anlauf der 3 Gratis-Monate kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen.