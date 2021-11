Am heutigen Freitag blicken wir nicht nur auf die Neustarts bei Apple TV+, auch auf Apple Arcade gibt es einen Neuankömmling. Konkret geht es um „Transformers – Tactical Arena“. Dieses Spiel steht Abonnenten des Apple Spiele Dienstes ab sofort zur Verfügung. Auch einen kleinen Ausblick auf ein bevorstehendes Spiel gibt es.

Ab sofort steht „Transformers – Tactical Arena“ auf Apple Arcade bereit. Das Spiel wird wie folgt beschrieben:

Stelle ein Team aus all deinen Lieblings-Transformern zusammen! Kämpfe dich in diesem Echtzeit-PvP-Strategiespiel durch die Reihen der kompetitiven Arenen! Schalte neue Karten frei, meistere ihre einzigartigen Fähigkeiten und entwickle deine Strategie, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Mit Dutzenden bekannter Charaktere, mächtigen Strukturen und einem Arsenal taktischer Unterstützungseinheiten, die dir zur Verfügung stehen, gleicht keine Schlacht der anderen.

In der Spielebeschreibung heißt es

Oddmar kämpft mit dem Leben in seinem Dorf und verdient keinen Platz in Walhalla. Er wird von seinen Mit-Wikingern gemieden und muss sich von seinem vergeudeten Potenzial erlösen. Eines Tages wird ihm eine Gelegenheit geboten, sich zu beweisen, aber zu einem Preis. Im Spiel tauchen die Spieler in eine epische Wikingergeschichte ein, die als Motion-Comic animiert ist. Sie werden durch 24 wunderschön handgefertigte Level mit physikbasierten Rätseln und Plattformherausforderungen reisen. Mit magisch durchdrungenen Waffen und Schilden entdecken sie ihre wahre Macht und treffen auf ihrer Reise durch magische Wälder, verschneite Berge und tückische Minen auf neue Freunde und Feinde.