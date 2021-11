Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neustarts bei Apple TV+. In dieser Woche laufen insgesamt vier neue Originals an. Neben dem Tom Hanks Film „Finch“ starten die neuen Serien „Dickinson – Staffel 3“, „Dr. Brain“ und „Hallo, Jack!“. Darüberhinaus stehen neue Folgen zu weiteren Serien bereit.

Tom Hanks „Film“ ist gestartet

In „Finch“ begleiten wir einen Mann, einen Roboter und einen Hund, die eine ungewöhnliche Familie bilden. Tom Hanks spielt die Rolle von Finch, einem Roboter-Ingenieur, der seit einem Jahrzehnt in einem unterirdischen Bunker lebt, nachdem er einer der wenigen Überlebenden eines „katastrophalen Sonnenereignisses“ war, das die Welt in ein Ödland verwandelt hat.

Finch erschafft den Roboter (Caleb Landry Jones), der später auf seinen Hund Goodyear aufpassen soll. Das Trio wird sich auf eine „gefahrvolle Reise in einen trostlosen amerikanischen Westen“ begeben, während Finch die Freude am Leben entdeckt. Der Film wurde von Miguel Sapochnik gedreht, der einige der erfolgreichsten Episoden von „Game of Thrones“ inszeniert hat.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Dickinson – Staffel 3“

Die ersten zwei Staffeln von Dickinson haben Spaß gemacht. Nun geht es mit der dritten und letzten Staffel der Serie weiter. In die dritten Staffel fällt Emily Dickinsons produktivste Zeit als Künstlerin inmitten des tobenden amerikanischen Bürgerkriegs und eines ebenso heftigen Kampfes, der ihre eigene Familie spaltet. Als Emily versucht, die Spaltungen um sie herum zu heilen, fragt sie sich, ob Kunst helfen kann, die Hoffnung am Leben zu erhalten und ob die Zukunft besser sein kann als die Vergangenheit.

Dr. Brain

Weiter geht es mit Dr. Brain. Bei „Dr. Brain“ handelt es sich um eine neue sechsteilige koreanischsprachige Apple Original-Serie, bei der der visionäre Filmemacher KIM Jee-woon Regie führt und gleichzeitig als ausführende Produzent agiert. Die Serie folgt dem brillanten Gehirnwissenschaftler Sewon (LEE Sun-kyun), der eine schreckliche persönliche Tragödie erleidet, als seine Familie einem mysteriösen Unfall zum Opfer fällt. Verzweifelt versucht er herauszufinden, was passiert ist, und unternimmt außergewöhnliche Anstrengungen, um das tragische Geheimnis zu lösen, indem er „Gehirnsynchronisationen“ mit den Toten durchführt, um auf ihre Erinnerungen zuzugreifen und Hinweise zu finden.

Wir haben euch den Trailer eingebunden, damit ihr einen Einblick in die Serie erhaltet.

Neue Kinderserie „Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit“

Am heutigen Tag startet „Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit“. Jack ist einer der fürsorglichsten und warmherzigsten Einwohner Clover Groves und begegnet allen Leuten mit guter Laune und Freundlichkeit. Seine Fähigkeit Mitgefühl zu verbreiten und Probleme durch Ideenreichtum und die Kraft der Fantasie zu lösen, inspiriert die anderen Stadtbewohner dazu, es ihm gleich zu tun. Lust auf einen „First Look“?

Neue Folgen zu Acapulco, Infiltration, Foundation und Co.

Neben den Neustarts schickt Apple auch neue Folgen zu weiteren Serien ins Rennen. So stehen neue Episoden zu The Morning Show, Foundation, Invasion , Swagger und Acapulco bereit. Auch zu „The Oprah Conversation“ gibt es eine neue Folge. Dieses Mal spricht Oprah Winfrey mit dem Schauspieler Will Smith.