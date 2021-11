Knapp sieben Wochen trennen uns noch vom Weihnachtsfest 2021. Auf den ersten Blick klingt dies erst einmal nach ausreichend Zeit, um sich um seine Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Ehe man sich versieht, steht der 24. schon vor der Tür. In diesem Jahr scheint alles jedoch ein wenig „komplizierter“ zu sein. Chip-Mangel, Lieferengpässe und Co. sollten euch dazu animieren, früher denn je eure Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Dies gilt natürlich auch für Apple Geschenke. Erfreulicherweise hat Apple verlängerte Rückgabefristen für Weihnachtseinkäufe 2021 ins Leben gerufen. Mit anderen Worten: Nutzt die Möglichkeit, euch schon jetzt Geschenke zu sichern. Die Lieferzeiten fallen – je nach Produkt – bereits in den Dezember hinein. Sollte euer Geschenk nicht so gut ankommen, so habt ihr nach Weihnachten die Möglichkeit, das Geschenk umzutauschen.

iPhone 13 (Pro) Familie: Das perfekte Geschenk für Fotobegeisterte

iPhone 13 und iPhone 13 mini

Das iPhone 13 und das iPhone 13 mini haben ein wunderschönes und robustes Design mit eleganten flachen Rändern und einem Super Retina XDR Display und kommen in fünf Aluminium- Farben: (PRODUCT)RED, Polarstern, Mitternacht, Blau und Rosé.

Preise: ab 799,00 Euro (iPhone 13 mini) bzw. 899,00 Euro (iPhone 13)

Hier findet ihr das iPhone 13 bei Apple

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Beide Modelle sind innen und außen überarbeitet worden, haben ein neues Super Retina XDR Display mit ProMotion und eine großartige Batterielaufzeit.

Mit den neuen Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiven, die für atemberaubende Fotos und Videos sorgen, bekommt das Pro-Kamera-System seine bisher größte Verbesserung.

Preise: ab 1149,00 Euro (iPhone 13 Pro) bzw. 1249,00 Euro (iPhone 13 Pro Max)

Hier findet ihr das iPhone 13 Pro bei Apple

AirPods Familie

Die neuen AirPods bieten 3D Audio und branchenführenden Sound, eine längere Batterielaufzeit und ein komplett neues Design und halten Regen und Schweiß ab. 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum. Preis: 199,00 Euro.

Preis: 199,00 Euro. AirPods Pro kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und hochwertigem, immersivem Sound in einem leichten In-Ear- Design. Jedes Modell basiert auf fortschrittlichen Technologien, um Menschen ein neues Erlebnis beim Musik hören, Telefonieren, beim Anschauen von TV-Serien und Filmen, beim Spielen und der Interaktion mit Siri zu ermöglichen. Preis: ab 279,00 Euro.

Hier findet ihr die AirPods bei Apple

HomePod mini: Der Eyecatcher am Weihnachtsabend

Der HomePod mini liefert beeindruckenden Sound, arbeitet nahtlos mit dem iPhone zusammen, verfügt über die Intelligenz von Siri und ist die Basis für jedes Smart Home. Und das in drei neuen leuchtenden Farben – Gelb, Orange und Blau.

Preis: 99,00 Euro (verfügbar ab Ende November)

Hier findet ihr den HomePod mini bei Apple

Apple Watch 7: Nicht nur für Sportler…

Die Apple Watch Series 7 verfügt über ein neues Always-On Retina Display mit 20 % mehr Bildschirmfläche als die Series 6 und dünneren Rändern.

Die Apple Watch Series 7 Kollektion kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED.

Die Apple Watch Series 7 Kollektion kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED. Preis: ab 429,00 Euro

Hier findet ihr die Apple Watch 7 bei Apple

MacBook Air: Der perfekte Begleiter für Unterwegs

Das dünnste und leichteste Notebook mit der längsten Batterielaufzeit, die es je bei einem MacBook Air gab und einem leisen, lüfterlosen Design.

Außerdem verfügt das MacBook Air über den revolutionären M1 Chip mit enormer Power.

Preis: ab 1129,00 Euro

Hier findet ihr das MacBook Air bei Apple

Apple One Premium: Die Vielfalt im Apple Ökosystem

Mit Apple One Premium erhalten Abonnenten Zugang zu den besten Unterhaltungsangeboten, darunter Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und iCloud+.

Preis: 28,95 Euro pro Monat – kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

App Store & iTunes Stores karten

Mit einer Karte verschenkst du eine Welt voller Unterhaltung. Millionen von Apps aus dem App Store. Zugriff auf bahnbrechende Spiele in Apple Arcade. Über 90 Millionen Songs mit Apple Music. Exklusiv produzierte Serien und Filme mit Apple TV+. Und eine unglaubliche Auswahl an Büchern und Hörbüchern von Apple Books.

Preis: ab 10,00 Euro

Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl der Apple Produkte, die sich als Weihnachtsgeschenk eignen. Die gesamte Auswahl inkl. aller Lieferzeiten findet ihr im Apple Online Store.