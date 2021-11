Apple hat angekündigt, dass Entwickler in diesem Jahr zu Weihnachten neue und aktualisierte Apps per App Store Connect zum App Store einreichen können. Selbiges gilt übrigens auch für das Black Friday Wochenende Ende dieses Monats.

App Store Connect: Weihnachten 2021 keine Pause

Jahr für Jahr haben wir euch in den letzten Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass sich App Store Connect über die Weihnachtsfeiertage eine Ruhepause nimmt, so dass Entwickler keine neuen und aktualisierten Apps zum App Store einreichen können. In diesem Jahr wird dies möglich sein, so dass ihr auch über die Feiertage mit neuen Apps sowie App-Updates rechnet könnt.

Apple schreibt

In diesem Jahr freuen wir uns, während der kommenden Feiertage weiterhin Einreichungen über App Store Connect entgegenzunehmen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Apps auf dem neuesten Stand und bereit für die geschäftigste Saison im App Store sind. Planen Sie aufgrund des erwarteten hohen Volumens, zeitkritische Einsendungen frühzeitig zu senden. Bitte beachten Sie, dass die Überprüfung vom 24. bis 28. November und vom 23. bis 27. Dezember länger dauern kann.

Kurzum: Der App Store und das App Store Review Team ziehen in diesem Jahr komplett durch. Über die Feiertage kann es jedoch zu leichten Verzögerung bei der Freigabe neuer und aktualisierter Apps kommen.