Vor wenigen Wochen startete die 2. Staffel zu „The Morning Show“ auf Apple TV+. So langsam aber sicher bewegen wir uns auf das Staffelfinale zu. Letzten Freitag wurde Folge 208 „Confirmations“ veröffentlicht. Im Deutschen hört die Folge auf die Bezeichnung „Im Ungewissen“.

Apple TV+: The Morning Show – Inside the Episode: “Confirmations”

Begleitend zur 2. Staffel schickt Apple auf YouTube kurze Clips ins Rennen, die einen näheren Einblick in eine bestimmte Folge geben. Ab sofort steht Folge 208 bereit und genau hierzu hat Apple den Clip „Inside the Episode: Confirmations” veröffentlicht.

In Folge 8 „Im Ungewissen“ versucht die Redaktion der Morning Show die Bestätigung für eine Meldung, die sie bringen will, zu bekommen. In der Beschreibung zum „Inside the Episode“-Video heißt es

Eilmeldungen senden Schockwellen durch die Redaktion und die menschlichen Emotionen sind auf einem Allzeithoch. Werfen Sie einen exklusiven Blick in die Episode von „Confirmations“ mit den Darstellern der 2. Staffel.