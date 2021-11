Im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft zwischen Apple und Oprah Winfrey läuft unter anderem „The Oprah Conversation“ auf Apple TV+. Seit Ende letzter Woche steht das neue Interview mit Will Smith zur Ansicht bereit. Begleitend hat Apple nun einen kurzen Clip auf YouTube veröffentlicht.

The Oprah Conversation — Will Smith Talks About Racism in His Career

Grammy Award und viermaliger NAACP Image Award Gewinner Will Smith ist einer der erfolgreichsten Schauspieler und Entertainer aller Zeiten. In dieser aufschlussreichen und dennoch charmanten Diskussion tauchen Oprah und Smith tief in seine neuen Memoiren ein, in denen Smith seine offenen Gedanken über unausgesprochene Familiengeschichten, lebensbestimmende Momente, Selbstzerstörung, die subtile Krankheit des materiellen Erfolgs, Momente des Mutes, die Weisheit eines Kindes und die Kraft des Lachens teilt.

In dem eingebundenen Clip erhaltet ihr einen Einblick in das Gespräch zwischen Oprah Winfrey und Will Smith. Das vollständige Interview findet ihr auf Apple TV+.