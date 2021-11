Am 12. November 2021 wird der globale Disney+ Day gefeiert. Bereits im Vorfeld rührt der Streaming-Dienst ordentlich die Werbetrommel. Ein neues Einführungsangebote gibt Neukunden und wiederkehrenden Abonnenten die Möglichkeit Disney+ einen Monat lang für nur 1,99 Euro zu testen. Bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas Falsch machen. Ihr spart 77 Prozent.

Disney+ vorübergehend für nur 1,99 Euro testen

Vor einiger Zeit hat Disney+ seinen kostenlosen Testmonat gestrichen. Allerdings startet der Streaming-Dienst nun eine Aktion, mit dem ihr Disney+ zu einem ganz kleinen Preis ausprobieren könnt. Anstatt 8,99 Euro werden im ersten Monat nur 1,99 Euro fällig. Die Aktion ist nur wenige Tag gültig. Es heißt

Für alle, die Teil der Disney+ Community werden möchten, gibt es von heute bis Sonntag, den 14. November, für neue und wiederkehrende Abonnenten einen Monat Disney+ für nur 1,99 €.







Die Disney+ Aktion ist übrigens nicht die einzige Disney-Aktion rund um den 12. November und dem Disney+ Day. Darüberhinaus gibt es Feierlichkeiten in Disney Parks und für Produkte. Beispiel gefällig?

Zur Feier des Disney+ Day erhalten Disney+ Abonnenten mit einem gültigen Ticket oder einem Pass und einer Themenpark Reservierung am 12. November besondere Vorteile in allen Disney Parks, inklusive einiger Überraschungen. Disney+ Abonnenten und ihre Begleitpersonen sind eingeladen, die Themenparks Walt Disney World Resort und Disneyland Resort 30 Minuten vor der offiziellen Parköffnung zu besuchen. Für noch mehr Action wird in den Disney Hollywood Studios im Walt Disney World Resort und im Disneyland Park zudem der blaue Teppich für die Gäste ausgerollt – mit Charakter-Momenten, Fotomöglichkeiten und vielem mehr. Abonnenten können sich außerdem an einem kostenlosen Download von Disney PhotoPass-Bildern, die an ausgewählten Orten aufgenommen wurden, erfreuen.

Für viele Nutzer dürfte jedoch die 1,99 Euro Aktion für Disney+ am spannendsten sein. Für knapp 2 Euro könnt ihr Disney+ einen Monat lang testen und ausprobieren. Sollte euch der Service nicht gefallen, so kündigt ihr zum Ablauf des Monats, so dass keine weiteren Kosten entstehen.