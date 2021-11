Mittlerweile blickt Apple TV+ auf eine Vielzahl an Serien und Filmen, die sich speziell an das jüngere Publikum richten. In den kommenden Wochen und Monaten gehen weitere Kinderserien an den Start. So läuft kommenden Freitag (12. November 2021) eine neue Staffel von „Snoopy im All“ an. Eine Woche später (19. November 2021) startet „Harriet – Spionage aller Art“. Bevor diese Neuheiten jedoch anlaufen, bewirbt Apple drei weitere Serien.

Doug Unplugs — Fall Has Arrived

Wenn es draußen kalt ist, Blätter auf dem Boden liegen und der Geruch von Kürbis-Gewürz-Muffins nur eines bedeuten kann – es ist Herbstzeit! Emma zeigt Doug und den anderen Bots, wie viel Spaß der Herbst machen kann. Episoden von Doug Unplugs werden jetzt exklusiv auf Apple TV+ gestreamt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Get Rolling with Otis — Happy Hay Day!

Es ist Hay Day auf der Long Hill Dairy Farm und Kevin, Elaine und Sal haben dank Otis, dem herzlichen Helfer, viel zu verdanken. Get Rolling with Otis ist exklusiv auf Apple TV+ verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

A Charlie Brown Thanksgiving — Winner, Winner, Turkey Dinner

Begleiten Sie Snoopy und Woodstock bei der Vorbereitung des ultimativen Thanksgiving-Dinners. A Charlie Brown Thanksgiving wird jetzt exklusiv auf Apple TV+ gestreamt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hello, Jack! The Kindness Show — Spreading Kindness

Lasst uns gemeinsam Freundlichkeit verbreiten! Jack heißt Sie willkommen, an all die Menschen und Dinge zu denken, zu denen wir freundlich sein können. Hallo, Jack! Die Freundlichkeitsshow ist auf Apple TV+ verfügbar.