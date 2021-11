Erst kürzlich haben wir über Apple Geschenkideen informiert und euch darauf aufmerksam gemacht, dass es in diesem Jahr wichtiger denn je ist, frühzeitig zu bestellen. Die verlängerten Rückgabefristen erleichtern es, schon jetzt zuzugreifen. Nun nimmt sich auch Apple dem Thema hochoffiziell an und startet in die Weihnachtssaison. Der Hersteller hat den diesjährigen Weihnachtsgeschenke-Guide veröffentlicht und unterstützt euch beim Erstellen personalisierter Weihnachtskarten für Freunde und Familie.

Apple startet in die Weihnachtssaison 2021

Apple startet in die Weihnachtssaison 2021. Vorab noch einmal der Hinweis, dass ihr die Lieferzeiten beachtet solltet. Die Apple Stores sind geöffnet und heißen euch willkommen und über den Apple Online Store habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch umfangreich zu informieren und einzukaufen.

Egal, ob online oder im Store, Apple Specialists helfen euch dabei, Geschenke für eure Liebsten zu finden. Möglicherweise kommt auch ein Geschenk mit persönlicher Gravur für euch in Frage. Diese wird ausschließlich über den Apple Online Store angeboten. Ihr könnt iPad, AirTag, AirPods sowie Apple Pencil mit Emojis, Text und Zahlen personalisieren.

Seid ihr noch unentschlossen? Dann nutzt den Apple Weihnachtsgeschenke-Guide (Mit Empfehlungen für Fotografen, Kreative, Gesundheits-, Fitness- und Unterhaltungsliebhaber und mehr). Die Auswahl mit iPhone 13 (Pro), Apple Watch 7, AirPods, iPads, HomePod mini, MacBook Air, MacBook Pro und Co. ist in diesem Jahr größer denn je.

Today at Apple Weihnachtskarten

In Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künsterlinnen Jocelyn Tsaih, Antti Kalevi und Hvass&Hannibal stellt Today at Apple Vorlagen zum Herunterladen in Keynote bereit, mit denen ihr personalisierte Weihnachtskarten erstellen können. Auf iPad oder Mac könnt ihr aus festlichen Formaten, farbfrohen Stickern und Hintergründen wählen. Karten können mit Fotos, Videos und Sprüchen weiter individualisiert werden.

Wiedereröffnung von Apple The Grove

Passenderweise haben wir noch eine weitere Info für euch. Apple wird am 19. November – und somit passend zum Weihnachts-Shopping – seinen Store im The Grove in Los Angeles wiedereröffnen. The Grove wurde ursprünglich 2002 eröffnet und gehört zu den den beliebtesten Apple Stores. In den letzten 19 Jahren empfing dieser mehr als 27 Millionen Besucher. Der neue Store ist doppelt so groß wie der ursprüngliche und wird eine völlig neu gestaltete Anlaufstelle für die Community von Los Angeles sein, um Produkte und Services von Apple zu entdecken und einzukaufen, Hilfestellung zu erhalten und an kostenlosen Today at Apple-Sessions teilzunehmen.