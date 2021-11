Die Amazon Frühe Black Friday Angebote sind gestartet und der Online Händler hat bereits ein paar verdammt heiße Schnäppchen in den Mittelpunkt gestellt. Eine Aktion betrifft den Echo Dot (3. und 4. Generation) in Kombination mit Amazon Music Unlimited.

Echot Dot + Amazon Music Unlimited zum Sonderpreis

Amazon kombiniert den Echo Dot mit Amazon Music Unlimited. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch für den Echo Dot (3. Generation) oder Echo Dot (4. Generation) entscheidet. Amazon schenkt euch Amazon Music Unlimited für eine Dauer von sechs Monaten.

Für den Amazon Echo Dot (3. Generation) in Bundle mit Amazon Music Unlimited zahlt ihr aktuell nur 39,98 Euro. Normalerweise zahlt ihr für diese Kombination 97,93 Euro. Ihr spart somit 57,95 Euro bzw. 59 Prozent.

Habt ihr Interesse am Echo Dot (4. Generation) im Bundle mit Amazon Music Unlimited? Dann werden aktuell nur 59,99 Euro fällig. Normalerweise zahlt ihr für diese Kombination 107,93 Euro. Ihr spart somit 47,94 Euro bzw. 44 Prozent.

Das Angebot gilt nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited mit gültiger Prime-Mitgliedschaft. Solltet ihr noch kein Prime-Kunde sein, so stellt dies auch kein echtes Problem dar. Ihr habt die Möglichkeit, Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos zu testen. Benötigt ihr keinen Echo Dot und möchtet Amazon Music Unlimited ausprobieren? Dann erhaltet ihr Amazon Music Unlimited 3 Monaten kostenlos. Sollte euch der Streaming-Dienst nicht überzeugen, so kündigt ihr fristgerecht, so dass keine weiteren Kosten entstehen.