o2 hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen neue TV-Pakete mit Sky Ticket anbietet. Darüberhinaus gibt es neue attraktive Einführungsangebote, mit denen ihr die neuen TV-Pakete kennenlernen könnt.

o2 bietet neue TV-Pakete an + neue attraktive Einführungsangebote

Mit o2 TV powered by waipu.tv bietet o2 seit 2019 ein modernes Fernseherlebnis über das Internet. Es ist weder ein Kabel- oder Satellitenanschluss noch eine Set-Top-Box notwendig. Über 100 Sender sind frei empfangbar – der Großteil davon in HD-Qualität. Darüber hinaus überzeugt o2 TV durch praktische Funktionen wie Pause, Neustart und den 100-Stunden-Aufnahmespeicher, der kostenpflichtig erweitert werden kann. o2 TV und Sky Ticket sind auf allen relevanten Plattformen nutzbar wie z.B. auf Amazon Fire TV, AppleTV oder Google Chromecast sowie auf vielen Smart TV-Modellen. In Kürze ist o2 TV auch als native App auf LG Smart TVs verfügbar. Die neuen o2 TV Pakete können zu einem o2 Mobilfunk-, Internet- und Festnetz-Tarif hinzugebucht werden, sind aber auch über die Netzwerke anderer Anbieter nutzbar.

Ab heute bietet o2 zum einen neue TV-Pakete mit Sky Ticket an:

o2 TV M bzw. L mit Sky Entertainment Ticket

o2 TV M bzw. L Entertainment & Cinema Ticket

Zum anderen attraktive Einführungsangebot:

o2 TV TV M

o2 TV TV M + Sky Entertainment Ticket kann nun zum Einstiegspreis von 9,99 € monatlich (für die ersten 3 Monate) kombiniert werden, danach kostet das Bundle nur 12,49 € (statt 14,98 €).

o2 TV TV M + Sky Entertainment & Cinema Ticket kostet in den ersten drei Monaten nur 14,99 €, danach nur 17,49 € (statt 19,98 €).

o2 TV TV L

o2 TV TV L + Sky Entertainment Ticket kann nun zum Einstiegspreis von ebenfalls 9,99 € monatlich (für die ersten 3 Monate) kombiniert werden, danach kostet das Bundle nur 14,99 € (statt 19,98 €).

o2 TV TV L + Sky Entertainment & Cinema Ticket kostet in den ersten drei Monaten ebenfalls nur 14,99 €, danach nur 19,99 € (statt 24,98 €).

So erhalten O2 Kunden ab dem 4. Monat (bzw. nach Ablauf des Aktionszeitraums) über die gesamte Buchungsdauer einen dauerhaft vergünstigten Preis im Vergleich zur Einzelbuchung beider Optionen.