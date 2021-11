Bei Scanner Pro handelt es sich um eine leistungsstarke Scanner-App mit Texterkennung, Volltextsuche, Intelligenten Workflows, automatischem Upload in die iCloud und vielem mehr. Ab sofort kann die App in Version 8.4 aus dem App Store geladen werden. Mit an Bord sind intelligente Kategorien.

Scanner Pro 8.4: intelligente Kategorien sind da

Wir machen es kurz und knapp

Scanner Pro sortiert und organisiert Ihre Scans jetzt automatisch nach Kategorien. Wir wissen, wir ermüdend und zeitaufwändig es ist, hunderte von gescannten Dokumente in Scanner Pro in Ordner zu sortieren und die Dateien zu benennen, damit sie schneller zu finden sind. Dank der intelligenten Kategorien brauchen Sie jetzt weniger Zeit, um genau den Scan zu finden, den Sie gerade suchen. Suchen Sie einfach nach Rechnungen, Zeitschriften und anderen Dateitypen.

Als Kategorie stehen unter anderem Rezepte, Rechnungen, Formulare, Bücher, Visitenkarten, Magazine und weitere bereit.

Grundsätzlich lässt sich die App kostenlos aus dem App Store laden und ausprobieren.