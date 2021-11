Bei o2 erhaltet ihr aktuell das neue iPhone 13 und iPhone 13 Pro im o2 Free Unlimited Max zum Preis des o2 Free M Boost. Falls ihr derzeit über das iPhone 13 (Pro) in Kombination mit einem o2 Tarif nachdenkt, so solltet ihr in jedem Fall über den o2 Free Unlimited Max nachdenken. Das Angebot ist allerdings zeitlich befristet. Bei echten Interesse solltet ihr zeitnah zugreifen. Diese Aktion könnt ihr mit dem 100 Euro Wechselbonus kombinieren und neuerdings bietet euch o2 auch die Möglichkeit, euer altes Smartphone Inzahlung zu geben. So könnt ihr bis zu 500 Euro für euer altes Smartphone kassieren.

iPhone 13 (Pro) + o2 Free Unlimited Max nur 1 Euro

Blicken wir vorab auf den einmaligen Anschaffungspreis für euer neues iPhone 13 bzw. iPhone Pro. Egal, ob ihr euch für das iPhone 13 oder das iPhone 13 Pro in Kombination mit dem o2 Unlimited Max entscheidet, die Zuzahlung für das iPhone beträgt nur 1 Euro.

Weiter geht es mit dem Tarif und einem etwas näheren Blick auf die Details. Der o2 Free M Boost bietet euch unter anderem eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat, EU-Roaming und 40GB Datenvolumen (4G und 5G). Der o2 Unlimited Max bietet euch ebenso eine Allnet-Flat mit Telefon-Flat und SMS-Flat sowie EU-Roaming. In diesem Tarif erhaltet ihr allerdings unbegrenztes Datenvolumen mit maximal 500MBit/s (4G und 5G). Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass o2 zwei weitere Unlimited Tarif mit unbegrenzten Volumen anbietet. Diese sind allerdings bei der Downloadgeschwindigkeit begrenzt. Nur mit dem o2 Free Unlimited Max könnt ihr die maximale Geschwindigkeit genießen.

100 Euro Wechselbonus

Die oben genannte o2 Free Unlimited Max Aktion ist nicht die einzige, die o2 aktuell anbietet. Ihr könnt diese mit den 100 Euro Wechselbonus kombinieren. Bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free Tarif mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags, erhaltet ihr einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro. Der Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 € auf die Grundgebühr gewährt.

Bis zu 500 Euro für altes Smartphone kassieren

Bevor euer altes Smartphone in der Schublade „verschimmelt“, nutzt den neuen Handy-Ankauf-Serivce von o2. Ob Apple iPhone oder Geräte einer anderen Marke, wie z. B. Samsung oder Huawei, je besser der Gesamtzustand eures Handys ist, desto höher ist auch der Preis, den ihr erzielen könnt.

Bei o2 erhaltet ihr bis zu 500 Euro für euer Altgerät. Dafür darf das Handy natürlich nicht zu alt sein. Auch der Zustand muss entsprechend gut sein.