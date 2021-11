Der ehemalige Apple-Designchef Jony Ive arbeitet immer noch mit Apple zusammen. Das bestätigte er heute in einem Interview mit Anna Wintour von der Vogue auf der RE:WIRED-Veranstaltung. Ive nahm an einem Panel teil, wo er über eine Reihe von Themen sprach, darunter seine Arbeit mit Steve Jobs, Wearables und LoveFrom.

LoveFrom arbeitet für Apple

Ive bestätigte, dass seine Designfirma LoveFrom mit Apple zusammenarbeitet, aber er gab keine Details zu den spezifischen Projekten, die er für das Unternehmen aus Cupertino durchgeführt hat, noch gab er an, ob er an der Entwicklung neuer Geräte beteiligt ist. Neben der Zusammenarbeit mit Apple hat Ives Unternehmen in den vergangenen Monaten auch für Airbnb, Amazon Collective, Moncler und Ferrari gearbeitet.

Der Designer sprach auch über die Zukunft von Wearables und sagte, dass er erwartet, dass die Wearable-Technologie weiter voranschreiten wird, bis zu dem Punkt, an dem einige Geräte sogar in den Körper integriert sind. „Es besteht kein Zweifel, dass einige dieser Produkte unter unserer Haut verschwinden werden“, erklärte er.

Steve Jobs kommt in Ives Interviews oft zur Sprache, und die Diskussionsrunde auf dem RE:WIRED-Event bildete keine Ausnahme. Ive sagte, er erinnere sich an Jobs wegen seines Elans und seiner Werte. „Er hatte diese Freude, sich überraschen zu lassen“, sagte Ive. „Selbst wenn die Überraschung bedeutete, dass er im Unrecht war. Er war viel mehr daran interessiert zu lernen, als Recht zu haben.“

Laut Ive waren einige seiner Erinnerungen an die produktivsten Momente mit Jobs die, in denen die beiden einfach nur zusammen spazieren gingen. „Meiner Erfahrung nach entstehen die stärksten Ideen fast immer im Stillen, und sie sind zerbrechlich“, sagte er.

Das gesamte Gespräch von Ive mit Anna Wintour könnt ihr auf der Webseite von WIRED abrufen. Das Video bietet noch weitere Einblicke in Ives Arbeit, seine Werte und auf das, was er von der Zukunft erwartet.