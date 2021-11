Netflix hat den offiziellen Start von Netflix Games für iPhone und iPad bestätigt. Eine Woche nach dem Start für Android-Geräte kann der neuen Spieledienst nun auch unter iOS genutzt werden. Mit Netflix Games (Das Ganze ist übrigens im normalen Netflix-Abo enthalten), habt ihr Zugriff auf eine Handvoll Spiele für eure mobilen Geräte.

Netflix Games für iOS gestartet

Netflix Games kann ab sofort auch auf dem iPhone und iPad genutzt werden. Der Zugriff auf die „Netflix-Spiele“ erfordert ein Netflix-Abonnement. Netflix Games enthält keine Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Gebühren. Das Ganze erinnert ein wenig an Apple Arcade.

Netflix veröffentlicht jedes Spiel als einzelne App im App Store. Über die Netflix-App könnt ihr euch alle in Netflix Games inkludierten Spiele ansehen. Damit kommt Netflix den App Store Richtlinien nach, nach denen alle Spiele eines Spiele-Abo-Dienstes auch einzeln im App Store verfügbar sein müssen. So kann Apple jedes einzelne Spiel prüfen und zum App Store zulassen. Die von Netflix angebotenen Spiele beinhalten eine Option, über die auch Netflix gebucht werden kann. So erhält Apple seine 30-prozentige Provision (nach einem Jahr sinkt diese auf 15 Prozent).

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Die Netflix-App als solche bietet seit mehreren Jahren keinen In-App-Kauf mehr an, damit der Videostreaming-Dienst die Provisionszahlung an Apple vermeiden kann. Öffnet ihr die einzelnen Netflix-Spiele, so werdet ihr aufgefordert, euch mit euren Netflix-Daten anzumelden oder ein neues Konto zu eröffnen.

Zu den verfügbaren Spielen zählen „Stranger Things: 1984 (BonusXP)“, S“tranger Things 3: The Game (BonusXP)“, „Shooting Hoops (Frosty Pop)“, „Card Blast (Amuzo & Rogue Games)“ und „Teeter Up (Frosty Pop)“.