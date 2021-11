Apple ist seit mittlerweile 40 Jahren in Frankreich aktiv. Aus diesem Grund lässt der Hersteller aus Cupertino die Sektkorken knallen und bestätigt gleichzeitig, dass ein neues Apple Music Radiostudio in Paris eröffnet wird. Dabei handelt es sich um das erste seiner Art in Europa.

Apple Music Radiostudio eröffnet in Paris

Während Apple 40 Jahre Innovation, Kreativität und Kundenservice in ganz Frankreich feiert, stärkt das Unternehmen seine Präsenz im Land mit der Eröffnung eines Apple Music Radiostudios in Paris.

Die Eröffnung des Apple Music Studios in Paris ist eine von vielen Initiativen von Apple zur Unterstützung der französischen Kulturszene. An der legendären Champs-Élysées Avenue gelegen, wird dieses Studio mit modernster Ausstattung der Ort sein, um originelle lokale Inhalte zu erstellen, wie in den anderen Apple Music Studios in Los Angeles, New York, Nashville und London.

Mit den Apple Music-Hosts Mehdi Maïzi und T-Miss an der Spitze wird das Pariser Studio die größten Namen der französischsprachigen Musik begrüßen und gleichzeitig ein Sprungbrett für aufstrebende Talente bieten. Dort werden die Audioshows und Langformat-Interviews der Sendungen LE CODE und Hits Français aufgezeichnet. Zukünftig werden auch Künstler aus dem Pariser Studio heraus ihre eigenen Radiosender moderieren. Der Raum wird ein Radiostudio mit DJ-Kabine sowie eine räumliche Audio-Hörkabine für Künstler umfassen, so Apple in seiner Mitteilung.

Apple: Vier Jahrzehnte Kreativität in Frankreich

Aus einem 1981 gegründeten kleinen Vertriebsteam hat Apple seine Aktivitäten in Frankreich erheblich ausgebaut. Heute hat das Unternehmen 2.700 Mitarbeiter im Land und 20 Apple Stores, das größte Netzwerk in Kontinentaleuropa. Darüber hinaus gibt es fast 500 lokale Lieferanten.

Apples lokaler Beitrag wird auch bald zu Originalinhalten für Apple TV+ führen. Im Juni kündigte der Dienst seine erste französischsprachige Originalproduktion an, „Liaison“, ein sechsteiliger Thriller von Virginie Brac mit Vincent Cassel und Eva Green in den Hauptrollen.