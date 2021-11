Im Vergleich zu Serien findet ihr auf Apple TV+ aktuell verhältnismäßig wenige Filme. Dies soll sich allerdings ändern und so arbeiten die Verantwortlichen bereits an mehreren Produkten. Vergangene Woche ist zunächst einmal „Finch“ auf Apple TV+ gestartet. Nach Greyhound handelt es sich bei Finch um den zweiten Film mit Tom Hanks auf Apples Video-Streaming-Plattform. Greyhound ist im vergangenen Jahr bereits sehr gut gestartet. Finch hat allerdings einen neuen Rekord hingelegt.

Neuer Tom Hanks Film „Finch“ mit Start-Rekord auf Apple TV+

Deadline berichtet, dass Finch einen neuen Zuschauer-Rekord auf Apple TV+ hingelegt hat. Unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, geben die Kollegen zu verstehen, dass „Finch“ mehr Zuschauer am Start-Wochenende vor die Mattscheibe gelockt als, als jeder andere Film auf Apple TV+ zuvor.

In „Finch“ begleiten wir einen Mann, einen Roboter und einen Hund, die eine ungewöhnliche Familie bilden. Tom Hanks spielt die Rolle von Finch, einem Roboter-Ingenieur, der seit einem Jahrzehnt in einem unterirdischen Bunker lebt, nachdem er einer der wenigen Überlebenden eines „katastrophalen Sonnenereignisses“ war, das die Welt in ein Ödland verwandelt hat. Finch erschafft den Roboter (Caleb Landry Jones), der später auf seinen Hund Goodyear aufpassen soll. Das Trio wird sich auf eine „gefahrvolle Reise in einen trostlosen amerikanischen Westen“ begeben, während Finch die Freude am Leben entdeckt.

„Finch“ feierte vergangenen Freitag (5. November 2021) in mehr als 100 Ländern Premiere und übertraf damit den bisherigen Rekord am Eröffnungswochenende von „Greyhound“.

Wie eingangs erwähnt, arbeitet Apple derzeit an weiteren Original-Filmen für Apple TV+, dazu zählen unter anderem „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, „Swan Song“ mit Mahershala Ali und Naomi Harris sowie „Emancipation“ mit Will Smith. Darüberhinaus wurde zuletzt bekannt, dass Apple an einem neuen Film mit George Clooney und Brad Pit arbeitet.