Im September dieses Jahres haben Sonos und Ikea das jüngste Produkt ihrer Kooperation angekündigt. Ab sofort ist die neue SYMFONISK Tischlampe mit Lautsprecher erhältlich. Zum Start gibt es die neue weiße Tischleuchte mit WiFi-Speaker für Ikea Family zum Einführungspreis von 149 Euro.

Ikea SYMFONISK Tischlampe mit Lautsprecher ab sofort erhältlich

Eine SYMFONISK Tischlampe von Ikea und Sonos ist nicht komplett neu (hier unser Test zur 1. Generation), ab sofort könnt ihr jedoch die neuen Version im Ikea Online Shop bestellen. Der Hersteller verspricht einen breiteren und raumfüllenden Klang für die eigenen vier Wände. Mit austauschbaren Lampenschirmen in vielen Farbvarianten könnt ihr die Tischlampe ganz nach euren eigenen Wünschen gestaltet.

Im Vergleich zur bisherigen SYMFONISK-Tischlampe haben Ikea und Sonos die neue Generation punktuell verbessert. Die SYMFONISK Tischleuchte mit WiFi-Speaker bietet nun noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten, da das neue Produkt in den SYMFONISK Leuchtenfuß mit WiFi-Speaker und den SYMFONISK Leuchtenschirm unterteilt ist, die einzeln verkauft werden. Ihr könnt zwischen einer schwarzen oder weißen Ausführung des Leuchtenfußes und insgesamt vier Schirmen in verschiedenen Formen und Farben wählen, einem Textil- oder Glasschirm jeweils in Schwarz oder Weiß. Dank der neuen E26/E27-Fassung kann die Leuchte jetzt auch mit einer größeren Auswahl an Leuchtmitteln kombiniert werden.

Bei der Ankündigung hatten uns Ikea und Sonos den Preis verschwiegen. Dieser wird nun nachgereicht. Der Normalpreis für die SYMFONISK Tischleuchte beträgt 159 Euro. Bis zum 26. Dezember 2021 profitieren Ikea Family Mitglieder beim weißen Modell vom Einführungspreis von nur 149 Euro.