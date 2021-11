Nicht nur Black Friday und Cyber Monday sind mittlerweile bei uns in Deutschland angekommen, auch der sogenannte Singles Day ist mittlerweile zu uns rüber geschwappt. Dieser wird am heutigen 11. November begangen und Media Markt und Saturn sind mit von der Partie. Ihr erhaltet 11 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte.

Saturn und Media Markt läuten den Singles Day ein. Media Mark Club Card Kunden (hier kostenlos beantragen) und Saturn Card Kunden (hier kostenlos beantragen) erhalten im Aktionszeitraum (11.11.2021 von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr) einen Rabatt von 11 Prozent auf ausgewählte Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen. Ihr müsst euch als Media Markt Club-Mitglied bzw. Saturn Card Besitzer einloggen, der Abzug erfolgt so automatisch im Warenkorb.

Exemplarisch fügen wir euch den Rechtstext von Media Markt ein. Dieser gilt im übertragenen Sinne auch für Saturn

Bei Kauf vorrätiger ausgewählter Aktionsprodukte im MediaMarkt-Online Shop unter www.mediamarkt.de (nicht gültig für Angebote von Drittanbietern) zwischen 11.11., 00:01 Uhr und 11.11.2021, 23:59 Uhr oder in einem MediaMarkt in Deutschland am 11.11.2021, vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten MediaMarkt Club-Mitglieder einen Rabatt von 11% auf den ausgewiesenen Verkaufspreis. Ausgenommen von der Aktion sind: Bücher, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming Cards, digitale Guthabenkarten, Tchibo Cafissimo, Nespresso Kapseln und Grafikkarten. Der Rabatt wird jeweils an der Kasse nach Vorzeigen der MediaMarkt Club-Karte oder bei Onlinekauf als eingeloggtes Club[1]Mitglied im Warenkorb abgezogen. Nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund begrenzter Warenmengen können Aktionsgeräte bereits am ersten Aktionstag ausverkauft sein. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen (Rabatt)-Aktionen.