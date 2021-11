o2 hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen für seine o2 Free und o2 Free Unlimited Tarife den Aufpreis für Tarife ohne Laufzeit abschafft. Für Festnetztarife gibt es bereits solch ein Angebot. Darüberhinaus hält o2 weiter spannende Neuigkeiten für seine Kunden bereit. Natürlich könnt ihr o2 auch kostenlos testen.

o2 schafft Aufpreis für Mobilfunktarife ohne Laufzeit ab

Entscheidet ihr euch aktuell bei o2 für einen Mobilfunkvertrag mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten so bezahlt ihr einen Betrag X. Möchtet ihr jedoch einen Betrag ohne Laufzeit abschließen, so werden monatlich 5 Euro zusätzlich fällig. Genau dieser Aufpreis entfällt ab Dezember. Im übrigen ist o2 derzeit nicht der einzige Anbieter, der einen Aufpreis für die flexible Laufzeit kassiert.

Ab 1. Dezember 2021 schafft o2 für alle o2 Free und o2 Free Unlimited Mobilfunktarife den Aufpreis für Tarife ohne Laufzeit ab. Im vergangenen Monat kündigte die Deutsche Telekom ein ähnliches Vorgehen an. Zudem reduziert o2 die reguläre Kündigungsfrist von drei Monaten auf nur einen.

Ebenfalls ab Dezember verlängern sich bestehende Laufzeitverträge nach Ende der regulären Vertragslaufzeit automatisch nur noch im Monatsrhythmus. Damit schafft o2 defacto die bisher übliche automatische Vertragsverlängerung von 12 Monaten ab. Diese Änderung sowie die Neuerung zur verkürzten Kündigungsfrist treten für alle Kunden automatisch in Kraft. Mit diesem Mix an vertraglichen Neuerungen im Sinne des Kunden kündigt o2 als erster Anbieter ein besonders faires und flexibles Vertragskundenangebot unter den deutschen Mobilfunknetzbetreibern an.

o2 betont, dass das Unternehmen damit einen Schritt weiter als das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) geht und seinen aktuellen und potenziellen Kundinnen und Kunden weitere gute Gründe für eine Entscheidung für o2 liefert.

Vorteile im Überblick

Maximale Flexibilität in der Vertragslaufzeit

Nie wieder Kündigungstermine im Kalender vormerken müssen

Volle Freiheit nach Ablauf der regulär gewählten Vertragslaufzeit

Hier geht es zu den o2 Tarifen

Jetzt o2 Testkarte kostenlos beantragen

Habt ihr Interesse am o2 Netz und möchtet das Ganze ausprobieren? Mit der o2 Testkarte könnt ihr weiterhin 30 Tage lang kostenlos unbegrenzt das o2 Netz auf Herz und Nieren testen. Kündigen müsst ihr übrigens nicht. Die Testkarte endet automatisch

Wettbewerbskunden, die zu o2 wechseln, erhalten aktuell einen Bonus in Höhe von 100 Euro, wenn sie einen o2 Free oder o2 Free Unlimited Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen.