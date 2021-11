Anzeige

Akku-Staubsauger sollen die alteingesessenen Kabel-Kollegen ersetzen. Hierfür arbeiten die Hersteller daran, immer leistungsstärkere und intelligentere Geräte auf den Markt zu bringen. Auch Redroad will zeigen, dass man mit einem Akku ordentlich Leistung auf den Teppich bringen kann. So bietet der asiatische Hersteller für smarte Haushaltsgeräte ab sofort den Redroad V17 an, wobei es direkt ein günstiges Angebot zur Markteinführung gibt.

Der Redroad V17

Einem Staubsauger mit Stecker stehen die Akku-Staubsauger in fast nichts mehr nach – im Gegenteil: Sie bieten sogar viele Vorteile. So auch der neue Akku-Sauger Redroad V17, der laut Redroad leistungsstärker und leiser als seine markeneigenen Vorgänger ist.

Vor der Markteinführung des Staubsauger-Flaggschiffs hatte Redroad am 1. September in Polen und anschließend in der Türkei sowie in Russland die „Redroad Color Match Competition“ gestartet, bei dem der V17 zum meist erwarteten Staubsauger des Jahres 2021 gekürt wurde. Die Wettbewerbe wurden auf der offiziellen Webseite von Redroad durchgeführt und erfreuten sich großer Beliebtheit bei den zahlreichen Teilnehmern, Zuschauern, Internetprominenz und Medien.

Zum Marktstart hat Redroad die Lager aufgefüllt und bietet große Rabatte und Geschenke für das kommende Double Eleven Festival an (Single Day am 11.11.2021). Die Details findet ihr hier:

Redroad V17 auf einen Blick:

Qualität an erster Stelle: Redroad V17 erzielt eine beeindruckende Reinigungsleistung

Mehr Zubehör als bei anderen: Doppelte Walzenbürsten, mehrere Reinigungsaufsätze und doppelte HEPA-Filter

Leistung und Effizienz

Redroad wappnet den V17 mit doppelter Walzenbürste (4 Walzenstangen im Lieferumfang enthalten), bürstenlosem Digitalmotor, doppelten HEPA-Filtern und einer Vielzahl von Zubehör. Schwer zugängliche Stellen, stinkende Abluft, Verschmutzungen, die einen zweiten Durchgang erfordern, sollen mit dem Redroad V17 der Vergangenheit angehören.

Redroad hat die Doppelwalzenbürsten noch einmal verbessert. Der Redroad V17 wird mit zwei Teppichbürsten und zwei Bodenbürsten geliefert, die der Benutzer je nach Bedarf kombinieren kann. Auf diese Weise muss man die Walzenbürsten nicht ständig wechseln. Für Familien mit nur einem einheitlichen Bodenbelag können die beiden Walzenbürsten im Verbund die Reinigungseffizienz verdoppeln.

Die Saugleistung ist ein wesentliches Merkmal eines Staubsaugers; eine unzureichende Saugleistung führt dazu, dass der Boden nicht ausreichend gereinigt wird. Die Saugkraft wird bekanntlich durch den Motor bestimmt. Der Motor des Redroad arbeitet mit 120.000 Umdrehungen pro Minute und erzeugt mit einem optimierten Luftkanaldesign eine Saugkraft von 155AW und einen Unterdruck von 26.500pa, was den höchsten Wert in dieser Kategorie darstellt.

Eine so starke Saugleistung ist mehr als ausreichend für die tägliche Haushaltsreinigung. Der Redroad V17 ist aufgrund seiner Fähigkeit zur Tiefenreinigung perfekt für Familienhaushalte geeignet.

Mehrere Aufsätze, vielseitig für jeden Einsatz

Der Redroad V17 bietet eine breite Palette an Zubehör, mit dem man überall im Haus reinigen kann: zwei Arten von Walzenbürsten für die Tiefenreinigung des Bodens, die LED-Fugendüse für dunkle, enge Räume, die Staubbürste und der Schlauch für die Reinigung unter Autositzen und Möbeln, die Milbenentfernungsbürste für Bett und Sofa, die weiche Bürste für Tastaturen und Vorhänge und das Verlängerungsrohr für die Reinigung von niedrigen und hohen Stellen.

Doppelte HEPA-Filter, chirurgisch saubere Abluft

Die Abluft eines Staubsaugers kann sekundäre Verschmutzungen verursachen oder sogar die Gesundheit von Kindern gefährden, insbesondere von solchen mit Asthma und anderen Atemwegserkrankungen. Deswegen setzen die Hersteller auf HEPA-Filter. Die Bezeichnung HEPA stammt aus dem Englischen und steht für „High Efficient Particulate Air“ Filter („Hocheffizienter Partikelfilter“). HEPA-Kennzeichnungen werden für Schwebstofffilter vergeben, die nicht nur in Staubsaugern Verwendung finden, sondern auch in Luftreinigern oder Luftwäschern.

Der Redroad V17 ist gleich mit zwei HEPA-Filtern ausgestattet. Der Einlass-HEPA-Filter H12 reinigt den einströmenden Luftstrom zum Schutz des Motors und des Zyklonabscheidersystems mit einem Wirkungsgrad von 99,97 Prozent. Der Auslass-HEPA-Filter H13 fängt Partikel bis hinunter zu 0,1 Mikrometer auf, darunter Staubmilben, Schimmelsporen, Pollen und Hautschuppen. Die HEPA-Filter halten die ausströmende Luft chirurgisch sauber und ermöglichen eine angenehme Reinigungszeit.

Der Redroad V17 im Angebot

Ein gutes Produkt setzt in der Regel voraus, dass man die Qualität vor die Kontrolle der Produktionskosten stellt – das ist beim Redroad V17 offensichtlich so geschehen. Das Team von Redroad Mantolo entwickelte eine geräusch- und schadstoffarme, aber individuelle Art der Reinigung. Passend zum Marktstart gibt es während des Double Eleven Festivals große Rabatte und Geschenke.

Der Redroad V17 Akku-Staubsauger ist beispielsweise bei AliExpress bereits für 192,76 Euro erhältlich, statt 275,88 Euro. Auf den rabattierten Preis kommt ihr, wenn ihr zunächst auf der Angebotsseite den dort angebotenen 65,36 Euro Rabatt-Coupon aktiviert und anschließend den 18 Euro Gutscheincode FAST18GO nutzt. Die Aktion läuft nur vom 11. November 2021 bis 12. November 2021.