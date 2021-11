Mit iOS 15 hat Apple auch für seine Kartenapplikation verschiedene Neuerungen eingeführt. Unter anderem bietet Apple neue Möglichkeiten, Großstädte in 3D zu erkunden. Los ging es in London, Los Angeles, New York City und der San Francisco Bay Area. Nun startet der neue Service in Washington.

Apple Maps: neue detaillierte Stadtansicht in Washington gestartet

Apple Maps bietet eine neue Möglichkeit, Städte mit einer visuell beeindruckenden 3D-Karte zu navigieren, die beispiellose Details für Nachbarschaften, Geschäftsviertel, Jachthäfen, Gebäude und mehr bietet. Jetzt können Benutzer Höhendetails in einer Stadt, neue Straßenbeschriftungen und Hunderte von kundenspezifischen Sehenswürdigkeiten wie den Coit Tower in San Francisco, das Dodger Stadium in LA, die Freiheitsstatue in NYC und die Royal Albert Hall in London sehen. Ein wunderschöner Nachtmodus mit Mondschein wird in der Dämmerung aktiviert.

Anlässlich des „Veterans Day“ in den USA hat Apple bestätigt, dass die neue detaillierte Stadtansicht in Washington gestartet ist.

