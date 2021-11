Apple hat seiner Apple Store App (iPhone und iPad) ein Update verpasst. Diese kann Ab sofort in Version 5.14 aus dem App Store geladen werden. Eine Neuerung besteht darin, dass ihr Artikel in Listen speichern könnt.

Apple Store App 5.14. is da

Die Apple Store App bietet eine persönlichere Möglichkeit, die neuesten Apple Produkte und das aktuellste Zubehör zu kaufen. Darüberhinaus erhaltet ihr Empfehlungen, könnt den Status eurer Bestellung prüfen und vieles mehr. Ab sofort kann die Apple Store App in Version 5.14 auf iPhone und iPad geladen werden.

Aus den Release-Notes gehen zwei Neuerungen hervor. Zum einen bietet die App nun die Möglichkeit, dass ihr Artikel, die ihr mögt, in Listen sichern könnt. Teilet eine Liste mit Apples Specialists im Store und erhaltet eine Zusammenfassung eures Gesprächs in der App. In der App könnt ihr unterschiedliche Listen erstellen. So könnt ihr beispielsweise eine Liste mit Mac-Zubehör erstellen, in der ihr Zubehör speichert, welches euch interessiert. In einer weiteren Liste könnt ihr zum Beispiel eure favorisierten iPhone-Hüllen hinterlegen.

Die zweite Neuerung, die das Update mitbringt, sind Videos mit Audiodeskription, um alle Produktdetails zu erfahren.