Apple bietet bekanntlich in seinem Online Store auch Zubehör von Drittherstellern an. Nun hat das Unternehmen einen ganzen Schwung neuer Produkte in seinen Store aufgenommen, darunter AirTags-Anhänger, MacBook-Hüllen und den Rotor Riot Game Controller mit neuem Tasten-Layout.

Neue Anhänger für AirTags

Neben dem bereits geführten Belkin Secure Holder hat Apple sein Sortiment nun mit zwei weiteren alternativen AirTags-Anhängern von Incase und Otterbox aufgestockt.

Der Woolenex Key Clip von Incase kostet 19,95 Euro und besteht aus einem leichten Mischgewebe. Apple schreibt:

„Der Incase Schlüsselanhänger mit Woolenex für AirTag hält dein Ortungsgerät sicher fest. Dieses leichte, passgenaue Case besteht aus elegantem, robustem Woolenex. Das ist ein leichtes Mischgewebe mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, das zusammen mit dem TPU-Schnappsicherheitsverschluss für einen eleganten Stil sorgt. Dank Key Clip Funktion einfach und schnell an deinen Sachen anzubringen.“

Wer seinen AirTag dem OtterBox Rugged Case anvertraut, erhält eine robuste und stoßfeste Schutzhülle für ebenfalls 19,95 Euro:

„Schütze das AirTag, das all deine wichtigen Dinge trackt. Das OtterBox Rugged Case für AirTag bietet sicheren Schutz für das AirTag, das an deinen Schlüsseln oder Taschen angebracht ist. Es dämpft alle Stöße und Erschütterungen ab, die das AirTag in deinem Alltag begleiten. Bring das AirTag mit einer einfachen Drehbewegung am Case an und schon wirkt der legendäre OtterBox Schutz und dein AirTag ist bereit für den Tag.“

Neue Schutzhüllen für das MacBook Air und MacBook Pro

Ebenfalls neu im Sortiment ist das Incase Facet Sleeve für das MacBook Air und MacBook Pro (13/16 Zoll). Die Hülle bietet zwei Innentaschen zur Aufbewahrung von Zubehörteilen. In der Produktbeschreibung heißt es:

„Das eng anliegende Design des Incase Facet Sleeve schmiegt sich an die Form deines MacBook an und bietet Schutz bei gleichbleibend schmaler, schlanker Silhouette. Auf der Innenseite schützen die vollständig gefütterten Polster dein Gerät von allen Seiten. Außerdem bietet der Sleeve zwei Innentaschen zur sauberen Aufbewahrung deiner Kabel und Zubehörteile. Die innovativen Materialien, die mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit ausgewählt wurden, bieten hohen Widerstand gegen Verschleiß, während der PU-beschichtete, witterungsbeständige Reißverschluss den Sleeve sicher schließt und Feuchtigkeit abhält.“

Rotor Riot Game Controller erhält zwei neue Tasten

Apple hat heute mit dem Verkauf einer aktualisierten Version des Rotor Riot Game Controllers mit neu hinzugefügten „Home“- und „Optionen“-Tasten begonnen. Der Controller, der für die Verwendung mit dem iPhone und iPad konzipiert ist, kostet 54,95 Euro und ist sofort lieferbar.

Apple schreibt: