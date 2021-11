„Foundation“, „Dr. Brain“, „The Morning Show“ und „Hello, Jack“ sind nur vier on zahlreichen Serien, die mittlerweile auf Apple TV+ laufen-. Während Foundation und The Morning Show in der kommenden Woche ihr Staffelfinale feiern, ist Dr. Brain erst kürzlich gestartet. Zu Hello, Jack! stehen bereits Alls Folgen der Staffel zur Ansicht Bereit. Um für alle vier Serien die Werbetrommel zu rühren, hat Apple nun entsprechende Clips auf YouTube veröffentlicht.

Foundation – Finale Trailer

Als der Revolutionär Dr. Hari Seldon den bevorstehenden Untergang des Imperiums vorhersagt, wagt er sich mit einer Gruppe treuer Anhänger in die Weiten der Galaxie, um die Foundation zu gründen und zu versuchen, die Zukunft der Zivilisation wieder aufzubauen und zu bewahren. Wütend über Haris Behauptungen fürchten die herrschenden Cleons – eine lange Linie von Imperator-Klonen -, dass ihr Einfluss auf die Galaxie schwächer wird, da sie gezwungen sind, mit der möglichen Tatsache zu rechnen, dass sie ihr Erbe für immer verlieren.

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Staffelfinale von Foundation zu. Diese wird kommenden Freitag (19. November 2021) ausgestrahlt. Aber keine Sorge, die 2. Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben. Bevor die 1. Staffel allerdings endet, gibt es nun den „Finale Trailer“

Dr. Brain – Director’s Vision Featurette

Die Serie „Dr. Brain“ folgt dem brillanten Gehirnwissenschaftler Sewon (LEE Sun-kyun), der eine schreckliche persönliche Tragödie erleidet, als seine Familie einem mysteriösen Unfall zum Opfer fällt. Verzweifelt versucht er herauszufinden, was passiert ist, und unternimmt außergewöhnliche Anstrengungen, um das tragische Geheimnis zu lösen, indem er „Gehirnsynchronisationen“ mit den Toten durchführt, um auf ihre Erinnerungen zuzugreifen und Hinweise zu finden.

Die ersten beiden Episoden stehen aktuell bereit.

The Morning Show – Inside the Episode: “Testimony”

Vergangenen Freitag startete die Folge „Testimony“ von The Morning Show auf Apple TV+. Im Deutschen heißt die Episode übrigens „Neue Enthüllungen“. Alex und Bradley versuchen mit Veränderungen klarzukommen, während ein neues Buch schockierende Enthüllungen verspricht. Der Clip gibt einen Einblick in die Folge.

Hello, Jack! The Kindness Show – Ways to Show Kindness

Es gibt so viele Möglichkeiten, Freundlichkeit zu zeigen. Jack begrüßt einen neuen Nachbarn mit einem frischen Blumenstrauß in der Stadt, während andere Bilder malen, Spiele spielen oder einem Freund helfen, ein Problem zu lösen. Welche Möglichkeiten gibt es, Freundlichkeit zu zeigen? Hallo jack! The Kindness Show wird jetzt exklusiv auf Apple TV+ gestreamt.