Bei Media Markt läuft aktuell die sogenannte Apple Week. Auf ein Angebot machten wir euch explizit hinweisen. Den Apple HomePod mini erhaltet ihr vorübergehend für nur 84 Euro – sicherlich nicht nur ein ideales Weihnachtsgeschenk.

Apple Week bei Media Markt: HomePod mini nur 84 Euro

Bei der Apple Week bei Media Markt erhaltet ihr Rabatt auf unterschiedliche Apple Produkte sowie Zubehör von Drittanbietern. Ein paar Angebote stechen in unseren Augen besonders hervor. Habt ihr Interesse am HomePod mini? Oder möchtet ihr euer bestehendes Lautsprecher-Setup erweitern? Dann hält Media Markt genau das passende Angebot für euch parat. Ihr erhaltet den HomePod mini derzeit für nur 84 Euro anstatt 99 Euro. Somit spart ihr 15 Euro bzw. rund 15 Prozent.

Neben dem einzelnen HomePod mini erhaltet ihr diesen auch im Bundle mit anderen Produkten. So erhaltet ihr den HomePod mini in Kombination mit der HomeKit-Steckdose Eve Energy zum Gesamtpreis von nur 117 Euro. Beim HomePod mini habt ihr übrigens die Qual der Wahl. Soll es das Modell in Spacegrau oder in Weiß sein?