Die lang erwartete manuelle Steuerung zum Ein- und Ausschalten des Makromodus in der Kamera-App des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ist jetzt in der Beta-Version von iOS 15.2 enthalten. Damit wird das Feature deutlich flexibler und löst einige Probleme bei der Nahaufnahme.

Neuer Makromodus-Umschalter in iOS 15.2

iOS 15 bietet für das iPhone 13 Pro (Max) einen Makromodus – aber so gut die Makrofotografie mit dem iPhone auch ist, es wurde schnell klar, dass eine unkomplizierte Wahlmöglichkeit wünschenswert wäre. Derzeit erkennt das System selbst, wenn sich ein Nutzer nahe genug an ein Objekt heran bewegt, um ein Makrofoto zu machen. Ein Problem dabei ist, dass die Automatik nicht immer die gewünschte Wahl trifft.

Ungünstig ist ebenfalls, dass man nicht immer sicher sein kann, ob der Makromodus aktiviert ist oder nicht. Ein drittes Problem tritt bei der Videoaufnahme auf. Wenn das Objektiv in den Makromodus umschaltet, kommt es zu einer Verschiebung des Bildausschnitts, der Komposition und sogar der Belichtung.

Allerdings hat Apple beschlossen, die Formel ein wenig zu optimieren. Aaron Zollo hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er die Neuerungen der zweiten Entwickler-Beta von iOS 15.2 vorstellt. Eine dieser Neuerungen besteht darin, dass Apple einen Schalter für den Makromodus direkt in der Kamera-App hinzugefügt hat.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Der Schalter zeigt sich als ein kleines Blumensymbol. Wenn ihr die Kamera-App startet und ein Motiv so nah ist, dass die Verwendung des Makromodus gerechtfertigt ist, wird das Symbol bzw. der Schalter angezeigt. Tippt auf die kleine Blume, um den Makromodus entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die neue Umschaltfunktion ist eine willkommene Verbesserung gegenüber der aktuellen Implementierung in iOS 15.1, bei der Benutzer die Einstellungen aufrufen müssen, um den Makromodus vollständig zu deaktivieren, wenn sie ihn vorübergehend ausschalten möchten.

Um die neue Option zu aktivieren, müsst ihr einmalig in den Kamera-Einstellungen den Auto-Makro-Modus deaktivieren. Wenn ihr dann nahe genug an ein Objekt herangeht, wird der Schalter automatisch angezeigt. Es gibt auch neue Einstellungen, dank der die Makro-Wahl gespeichert wird, wie ihr in dem Video sehen könnt: