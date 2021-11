Während Apple für das iPhone, iPad und den Mac zuletzt einige wertvolle Datenschutzfunktionen hinzugefügt hat, haben Sicherheitsforscher herausgefunden, dass die Apple Watch hier noch hinterherhinkt. So bietet Apples Smartwatch derzeit noch keine Unterstützung für die neuen Anti-Tracking-Funktionen „Mail Privacy Protection“ und „iCloud Private Relay“.

Mail Privacy Protection ist eine neue Funktion, die mit iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey eingeführt wurde. Sie verbirgt in der Mail-App eure IP-Adresse, sodass niemand in der Lage ist, euren Standort zu bestimmen oder eure E-Mail-Gewohnheiten mit euren anderen Online-Aktivitäten zu verknüpfen. Außerdem wird verhindert, dass Absender nachverfolgen können, ob eine E-Mail von einem Nutzer geöffnet, wie oft er sie angesehen und ob er sie weitergeleitet hat.

Hierbei werden alle von der Mail-App heruntergeladenen Inhalte über mehrere Proxy-Server geleitet, um eure IP-Adresse zu entfernen. Dann wird eine zufällige IP-Adresse zugewiesen, die eurer allgemeinen Region entspricht.

Aus Apples Dokumentation zu Mail Privacy Protection geht hervor, dass die Funktion nur für iPhone, iPad und Mac verfügbar ist. Die Sicherheitsforscher und Entwickler Talal Haj Bakry und Tommy Mysk haben nun bestätigt, dass die Apple Watch die IP-Adresse des Empfängers nicht verbirgt und somit die Gesamtsicherheit von Mail Privacy Protection beeinträchtigt werden kann.

Heads-up: The mail privacy protection introduced in iOS 15 doesn’t apply to the Mail app on the Apple Watch. Both the Mail app and the notification preview on the Apple Watch download remote content using your real IP address.#Cybersecurity #iOS pic.twitter.com/o0lh9rPQTd

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 15, 2021