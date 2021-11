Mit den Updates auf iOS 15.1, iPadOS 15.1 und tvOS 15.1 hat Apple SharePlay eingeführt. Später im Herbst wird Apple SharePlay auch auf den Mac bringen. Aktuell rechnen wir damit, dass dies mit dem kommenden Update auf macOS Monterey 12.1 der Fall sein wird (aktuell sind wir bei der Beta 3 angekommen). Da Klappern bekanntlich zum Handwerk gehört, rührt Apple noch einmal für SharePlay die Werbetrommel und nennt verschiedene Anwendungsbeispiele.

Apple bewirbt SharePlay und nennt Anwendungsbeispiele

Im Juni dieses Jahres hatte Apple SharePlay angekündigt. Ein wenig enttäuscht waren wir schon, als es diese Neuerung nicht in die initiale Freigabe von iOS 15.0 und Co. geschafft hatte. Erfreulicherweise schob Apple SharePlay kurze Zeit später mit dem X.1 Update nach. In der Tat ist SharePlay in unseren Augen eine Bereicherung, welches neue Möglichkeiten bietet, wie wir über FaceTime in Verbindung bleiben.

Mit SharePlay-Unterstützung in Apple TV+, Apple Music und Apple Fitness+ sowie in vielen der beliebtesten Apps wie NBA, TikTok, Twitch, Paramount+ und SHOWTIME, könnt ihr während eines FaceTime-Anrufs gemeinsam mit Freunden Filme und Fernsehsendungen anschauen, Musik hören oder ein Training absolvieren. SharePlay lässt sich auf Apple TV ausweiten, sodass ihr Inhalte auf dem großen Bildschirm anschauen können, während man FaceTime auf dem iPhone oder iPad nutzt. Mit der Unterstützung für das Teilen des Bildschirms können Anwender auch gemeinsam im Internet surfen, Fotos ansehen oder ihren Freunden etwas in einer Lieblingsapp zeigen. Natürlich kann man auch seinen Eltern auf diese Art und Weise bei einem Problem am iPhone oder iPad helfen. Bildschirm freigeben, durch einen bestimmten Prozess führen, fertig.

„SharePlay bietet eine völlig neue Möglichkeit, sich über FaceTime zu verbinden, Erlebnisse zu teilen und gemeinsam Spaß zu haben“, sagt Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing von Apple. „SharePlay nutzt Apples Integration von Hardware und Software, um ein magisches Erlebnisüber iPhone, iPad und Apple TV hinweg zu bieten und funktioniert mit vielen Apple Services sowie einigen der beliebtesten Apps im App Store.“

Mit einem aktuellen Apple Newsroom Beitrag geht Apple auf die verschieden SharePlay Einsatzgebiete ein und zeigt euch, wie und in welcher Form ihr SharePlay nutzen könnt: Gemeinsam schauen, Gemeinsam Sport treiben, Gemeinsam hören, Gemeinsam lernen, Gemeinsam Spaß haben, Bildschirm teilen und mehr.